Алекс Албон: «Ощущение, что «Уильямс» откатился на два-три года назад»
Албон указал на регресс «Уильямса».
Пилот «Уильямса» поделился мнением о трудностях команды в текущем сезоне.
«Есть явное ощущение, что мы откатились на два-три года назад. Когда смотришь на результаты прошлого сезона, то думаешь: «Сколько еще нам осталось до уровня топ-команды?»
Возможно, я был оптимистичен, однако я искренне считал, что в 2027-м мы сможем начать стабильно бороться за подиумы и, возможно, даже за победы – при необычных условиях. Что мы вырвемся из середины пелотона и начнем бороться с первой четверкой. Если взглянуть на текущие результаты, то мы явно сдали назад», – сказал Албон.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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