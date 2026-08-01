Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027-м. Бриаторе посоветовал Колапинто найти другую команду (Auto Sport Web)

Алонсо готов покинуть «Астон Мартин», сообщает японское СМИ.

По данным издания Auto Sport Web, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может вернуться в «Альпин» в следующем сезоне.

Отмечается, что за последний месяц гонщик и команда начали вести более активные переговоры. За счет поддержки нового титульного спонсора Gucci «Альпин» готова предложить испанцу крупную зарплату.

При этом исполнительный советник французского коллектива Флавио Бриаторе уже сообщил пилоту Франко Колапинто , чтобы тот начал поиски другого места на следующий сезон. Как передает издание, менеджеры аргентинца уже приступили к переговорам с «Уильямсом».

Флавио Бриаторе об Алонсо и «Альпин»: «До конца сезона Фернандо – пилот «Астон Мартин»

