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Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027-м. Бриаторе посоветовал Колапинто найти другую команду (Auto Sport Web)
Алонсо готов покинуть «Астон Мартин», сообщает японское СМИ.

По данным издания Auto Sport Web, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может вернуться в «Альпин» в следующем сезоне.

Отмечается, что за последний месяц гонщик и команда начали вести более активные переговоры. За счет поддержки нового титульного спонсора Gucci «Альпин» готова предложить испанцу крупную зарплату.

При этом исполнительный советник французского коллектива Флавио Бриаторе уже сообщил пилоту Франко Колапинто, чтобы тот начал поиски другого места на следующий сезон. Как передает издание, менеджеры аргентинца уже приступили к переговорам с «Уильямсом».

Флавио Бриаторе об Алонсо и «Альпин»: «До конца сезона Фернандо – пилот «Астон Мартин»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Sport Web
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
возможные переходы
logoАльпин

Комментарии

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Значит, Астоны на подиум будут приезжать в 27))
ОтветSAnCEz
Значит, Астоны на подиум будут приезжать в 27))
Следовательно, Альпин превратится в абсолютное ведро))
ОтветSAnCEz
Значит, Астоны на подиум будут приезжать в 27))
Бери выше: Стролл и заменивший дела Колапинто будут бороться между собой за титул)
Мне нравится когда журналисты пишут что кто-то может куда-то перейти, при этом без доказательств.. так можно сказать про то что Алонсо может перейти в Реал, или Барсу😅 а может и не перейти... Он может захотеть это сделать, а может и не захотеть😅 попробуй поспорь с такими аргументами😅
Если это так, то я совсем не могу понять, если только Ало решил завершить карьеру. Иначе в плане борьбы, АМ несмотря на свое состояние даже сейчас смотрятся намного перспективные Альпин, которые залезли в середняк только потому что пересели со своего инвалидского двигателя, даже сейчас они потеряли звание лучшего из остальных, планомерно уступая его с начала сезона младшим быкам, абсолютно никакой перспективы, коллектив из Энстоуна это дыра, как бы больно это не было признавать
Алонсо умеет выбирать команды и оказываться в ненужное время в ненужном месте))
Альпин вроде готовили к продаже, поэтому не удивлюсь, если Алонсо, действительно, подпишет контракт, а через пару месяцев появится сообщение о продаже команды и отправке новыми владельцами Флава на пенсию))
Будет выступать за Альпин, но по контракту со Строллом еще три года являться амбассадором Астон Мартин, ну-ну
ОтветMinuvert
Будет выступать за Альпин, но по контракту со Строллом еще три года являться амбассадором Астон Мартин, ну-ну
ну конечно это невозможно, контракт это же непоколебимая причина, хер отменишь или там договоришься...
ОтветNaviGator
ну конечно это невозможно, контракт это же непоколебимая причина, хер отменишь или там договоришься...
Больше верится в силу контракта, чем в эту новость
Ну хоть какая то надежда, что это встряхнет трансферный рынок
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