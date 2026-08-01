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  4. Габриэл Бортолето: «Мое будущее уже определено. Буду выступать за «Ауди» еще несколько лет»

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Габриэл Бортолето: «Мое будущее уже определено. Буду выступать за «Ауди» еще несколько лет»
Бортолето высказался о своем будущем в «Ф-1».

Пилот «Ауди» заверил, что рассчитывает остаться в «Ауди» в ближайшем будущем.

«Мое будущее с «Ауди» уже определено. Я буду выступать за команду еще несколько лет, скажем так. Не могу сказать, на сколько именно рассчитан контракт – оставлю это команде, если вдруг она захочет рассказать об этом публично.

Меня все это не заботит, тут все решает «Ауди». Но я могу сказать, что команду ждет долгий путь в несколько лет. Надеюсь, что нам удастся одержать много прекрасных побед в будущем», – сказал Бортолето.

Бортолето протестировал Nuvolari – самый мощный автомобиль «Ауди» в истории
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Car and Driver
logoАуди
logoГабриэл Бортолето
logoФормула-1

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