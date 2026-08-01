Эстебан Окон: «Гран-при Парижа вокруг Триумфальной арки – было бы невероятно. «Формула E» такое организовывала, нет ничего невозможного»

Окон предложил «Ф-1» гоняться вокруг Триумфальной арки в Париже.

Гонщик «Хааса » Эстебан Окон ответил, где бы провел Гран-при Франции в случае возращения страны в календарь «Формулы-1».

«На мой взгляд, Гран-при Парижа – это было бы невероятно. Это точно та гонка, о которой я бы мечтал. Еще можно провести на юге, Гран-при Ниццы или что-то в таком духе – было бы нечто особенное.

[В Париже] было бы классно гоняться вокруг Триумфальной арки. Мы можем соревноваться на этом покрытии, просто нужно немного его укрепить. Это было бы супер, просто супер.

«Формула E » такое организовывала. Значит, если люди работают над чем-то, это может случиться. Нет ничего невозможного. Важно лишь, хочешь ли ты этого или нет. Надеюсь, французские политики прислушаются к тому, что я сейчас говорю», – сообщил француз.

Гюнтер Штайнер: «Полагаю, это последний год Окона в «Хаасе»