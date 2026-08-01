Эстебан Окон: «Гран-при Парижа вокруг Триумфальной арки – было бы невероятно. «Формула E» такое организовывала, нет ничего невозможного»
Окон предложил «Ф-1» гоняться вокруг Триумфальной арки в Париже.
Гонщик «Хааса» Эстебан Окон ответил, где бы провел Гран-при Франции в случае возращения страны в календарь «Формулы-1».
«На мой взгляд, Гран-при Парижа – это было бы невероятно. Это точно та гонка, о которой я бы мечтал. Еще можно провести на юге, Гран-при Ниццы или что-то в таком духе – было бы нечто особенное.
[В Париже] было бы классно гоняться вокруг Триумфальной арки. Мы можем соревноваться на этом покрытии, просто нужно немного его укрепить. Это было бы супер, просто супер.
«Формула E» такое организовывала. Значит, если люди работают над чем-то, это может случиться. Нет ничего невозможного. Важно лишь, хочешь ли ты этого или нет. Надеюсь, французские политики прислушаются к тому, что я сейчас говорю», – сообщил француз.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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