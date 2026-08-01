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Отмар Сафнауэр: «Хэмилтон приезжает на трек, только когда собрались все фотографы – чтобы его засняли в ярком наряде»
Сафнауэр резко высказался о любви Хэмилтона к модным нарядам в паддоке «Ф-1».

Бывший руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» Отмар Сафнауэр раскритиковал Льюиса Хэмилтона за яркие наряды в паддоке.

«Кто первым приезжает на трек? Макс Ферстаппен. Он всегда появляется в паддоке первым. Льюис же, напротив, приезжает, только когда собрались все фотографы – чтобы можно было появится в своем экстравагантном наряде и засветиться в нем на фото.

Он может так, я – нет. Мне кажется, именно этот стиль помог ему начать отношения с Ким Кардашьян», – сказал Сафнауэр.

Хэмилтон завел собаку по кличке Гало. Кардашьян поделилась фото с питомцем
    

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Ким Кардашьян
logoЛьюис Хэмилтон
Отмар Сафнауэр

Комментарии

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Так сказал, как будто завидно, что он никому не интересен.
Ответbavar-m
Так сказал, как будто завидно, что он никому не интересен.
Представьте этого пузыря в подобных нарядах, умереть со смеху
Ответbavar-m
Так сказал, как будто завидно, что он никому не интересен.
Ну, тот факт, что сэр, скажем так, склонен к позерству, - известен давным-давно.
Льюис и за эти наряды - деньги получает (от рекламодателей).
Нафига ему являться когда нет фотографов??
А вот Отмару появляться перед фотографами (о чём он тут себя "в пример поставил"!) - абсолютно нет никакого смысла.
Кто его будет фотографировать и за что??
Ага, да только я помню видео, на котором кто-то из пилотов приезжает на парковку к трассе, а там стоят уже машины Макса, Льюиса и Фернандо, которые приехали первыми, хотя все чемпионы мира
Ответivan_belov
Ага, да только я помню видео, на котором кто-то из пилотов приезжает на парковку к трассе, а там стоят уже машины Макса, Льюиса и Фернандо, которые приехали первыми, хотя все чемпионы мира
Ошибся с Алонсо и это был Макс, но суть ясна

https://youtube.com/shorts/f57m9Pps8t0?si=qy2PhOwR0BDBybZK
Думается, одевайся так сам Отмар, шансов замутить с Кардашьян не сильно прибавилось бы
Он что завидует, что ли?
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