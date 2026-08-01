Отмар Сафнауэр: «Хэмилтон приезжает на трек, только когда собрались все фотографы – чтобы его засняли в ярком наряде»
Сафнауэр резко высказался о любви Хэмилтона к модным нарядам в паддоке «Ф-1».
Бывший руководитель «Астон Мартин» и «Альпин» Отмар Сафнауэр раскритиковал Льюиса Хэмилтона за яркие наряды в паддоке.
«Кто первым приезжает на трек? Макс Ферстаппен. Он всегда появляется в паддоке первым. Льюис же, напротив, приезжает, только когда собрались все фотографы – чтобы можно было появится в своем экстравагантном наряде и засветиться в нем на фото.
Он может так, я – нет. Мне кажется, именно этот стиль помог ему начать отношения с Ким Кардашьян», – сказал Сафнауэр.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
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Нафига ему являться когда нет фотографов??
А вот Отмару появляться перед фотографами (о чём он тут себя "в пример поставил"!) - абсолютно нет никакого смысла.
Кто его будет фотографировать и за что??
https://youtube.com/shorts/f57m9Pps8t0?si=qy2PhOwR0BDBybZK