«Феррари» и «Мерседес» – в фаворитах «Ф-1» с противоположными болидами. У алого бока в несколько раз больше

Две экстремальные концепции.

Предсезонка «Формулы-1» закончилась: команды откатали вторые тесты, а уже 18 марта начнется первая практика дебютного Гран-при сезона. В топе осталась все та же большая тройка фаворитов– «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл».

И особенно мощно выглядит именно противостояние алого и серебристого болида – насколько же у них разные концепции и подходы! Просто сравните:

Огромные высокие бока с туннелями под понтонами и от радиаторов под заднее антикрыло – против крайне минималистичной концепции для очищения всего обтекающего машину потока. И обе версии, кажется, достаточно хороши, чтобы обеспечить схватку за победы хотя бы в первых гонках!

«Феррари» решила пойти путем радикального снижения лобового сопротивления, потому уменьшила моторный отсек над головой пилота до предельных размеров. «Мерседес» напротив – перенес туда все возможное оборудование для охлаждения, чтобы создать более обтекаемые боковые понтоны и повысить эффективную площадь днища ради дополнительной прижимной силы.

Теоретически вариант восьмикратных чемпионов может быть выигрышнее: ведь они тоже одновременно снижают лобовое сопротивление по бокам, пока «Феррари» мыслит фактически только в одном измерении. Однако на F1-75 есть дополнительное решение для прибавки прижимной силы – тот самый туннель для теплого отработанного воздуха, теоретически способного повысить эффективность генерирования прижимной силы под задним антикрылом.

Тем не менее, технически версия «Мерседеса» намного сложнее и требовательнее – инженеры из Бракли выбрали совершенно новые и не обкатанные в «Ф-1» технологии, и в случае поломок, неполадок или трудностей сопоставлением данных заставить все работать как надо будет тем еще квестом.

С другой стороны, более традиционную концепцию Скудерии проще скопировать – если не в 2022-м, то в 2023-м точно. А для адаптации технологий «Мерседеса» придется разве что выкупать половину чемпионского инженерного штаба или забрасывать все собственные разработки.

На данный момент версия «Феррари» по перенаправлению потоков вокруг «больших» понтонов вполне работает.

На прямых Скудерия пока тоже значительное быстрее – хоть «Мерседес» и не раскручивал мотор на полную.

А вы за кого – эволюционный подход «Феррари» или революцию «Мерседеса»?

Фото: The Race