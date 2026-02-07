Джеймс Воулз о пропуске тестов в Барселоне: «Как и я, гонщики разочарованы сложившейся ситуацией. Симулятор – это не то же самое»

Воулз рассказал о настрое гонщиков «Уильямса».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз признал, что Карлос Сайнс и Алекс Албон был расстроены тем, что команда не успела подготовить болид и пропустила первые предсезонные тесты, проходившие в Барселоне.

Вместо тестов в «Уильямсе» активно занимались работой на симуляторе, и сейчас готовятся к участию в тестах в Бахрейне, которые пройдут 11-13 февраля.

«Понятно, что как и я, наши гонщики разочарованы сложившейся ситуацией. Они хотят работать на трассе, тестировать болид, и хотя сейчас их программа работы на симуляторе заметно увеличилась [в качестве замены тестам], очевидно, что это не то же самое.

Тем не менее, они оба подписались на участие в этом проекте – и речь не о периоде в 12 месяцев, а о работе в команде, которая хочет вернуться в борьбу за самые высокие места. И я сразу предупредил их обоих о том, что подобная опасность [пропуска первых тестов] существует и что они должны держаться рядом», – рассказал Воулз.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу