Управляющий директор «Альпин»: «Надеюсь, что команда будет бороться за очки каждый уик-энд»

В «Альпин» определили цели на сезон-2026.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Хочу, чтобы мы участвовали в борьбе каждый уик-энд – надеюсь, что в борьбе за очки. В 2025-м нам этого не удалось. У нас был один необычный уик-энд, когда мы боролись за очки и заработали их, но по большей части мы ехали позади всех.

Такое положение не свойственно нашей команде. Традиционно Энстоун борется за более высокие позиции. Никто в «Альпин» не хочет остаться в прошлогодней ситуации.

Нам нужно бороться за топовые позиции в середине пелотона каждый уик-энд. Думаю, мы хорошо подготовились – однако любая команда скажет, что ее новая машина хороша. Все определит борьба на трассе», – сказал Нильсен.

