Мик Шумахер: «Буду чувствовать себя увереннее и комфортнее за рулем болида «Индикара»

Мик Шумахер рассказал об адаптации к машине «Индикара».

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер поделился впечатлениями после частных тестов с командой «Рэйхол-Леттерман », за которую будет выступать в следующем сезоне в «Индикаре».

В рамках заездов немец проехал 97 кругов по овалу.

«Из-за довольно высокого дорожного просвета машина довольно сильно раскачивалась, задняя ось вела себя очень свободно. После внесенных изменений атаковать стало чуть проще. В целом, мне кажется, мы опробовали две радикальных версии настроек, которые хотели изучить.

У нас была просто недостаточная поворачиваемость и крайне сильная, и в то же время задняя ось вела себя достаточно нестабильно. Мне было полезно испытать все это на себе, чтобы понять поведение болида в разных ситуациях.

В любом случае я буду чувствовать себя увереннее и комфортнее. Очевидно, с недостаточной поворачиваемостью мне будет проще, поскольку она обеспечивает безопасный и надежный пилотаж. Теперь мне нужно понять, насколько мне комфортно управлять этой машиной и как именно настроить ее под себя», – сказал Шумахер.

