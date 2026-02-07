Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»

Чандок не спешит с выводами после тестов в Барселоне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что результаты предсезонных тестов не дадут объективной картины расстановки сил в пелотоне.

После первых предсезонных тестов в Барселоне многие эксперты называют главными фаворитами сезона команду «Мерседес » – которая стала лидером тестов по пройденной дистанции.

«Какие-то доказательства мы увидим только после начала первой квалификации на первом Гран-при сезона в Мельбурне.

В «Формуле-1» вот уже 12 лет используют гибридные двигатели, но ранее электрическая составляющая обеспечивала лишь 20 процентов мощности силовой установки. В этом году соотношение будет 50 на 50.

Не думаю, что нам стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов и судить о перспективах команд по их результатам. Дождемся того, что мы увидим в Мельбурне», – рассказал Чандок.

