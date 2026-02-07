  • Спортс
  • Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»
4

Карун Чандок: «Не стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов»

Чандок не спешит с выводами после тестов в Барселоне.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что результаты предсезонных тестов не дадут объективной картины расстановки сил в пелотоне.

После первых предсезонных тестов в Барселоне многие эксперты называют главными фаворитами сезона команду «Мерседес» – которая стала лидером тестов по пройденной дистанции.

«Какие-то доказательства мы увидим только после начала первой квалификации на первом Гран-при сезона в Мельбурне.

В «Формуле-1» вот уже 12 лет используют гибридные двигатели, но ранее электрическая составляющая обеспечивала лишь 20 процентов мощности силовой установки. В этом году соотношение будет 50 на 50.

Не думаю, что нам стоит делать какие-то выводы по итогам предсезонных тестов и судить о перспективах команд по их результатам. Дождемся того, что мы увидим в Мельбурне», – рассказал Чандок.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Гран-при Австралии
тесты Формула-1
logoМерседес
logoФормула-1
logoКарун Чандок
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
При этом сам назвал Рассела фаворитом сезона
Нет, давайте дождемся конца сезона тогда точно можно будет сказать
Ответ Роман Чепурко_1117066245
Нет, давайте дождемся конца сезона тогда точно можно будет сказать
Ещё не точно,вот когда на новый технический регламент будут переходить тогда точно)
Не, ну раз сам Карун говорит.....
