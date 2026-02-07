Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Нужно избегать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации»

Пермейн осторожно оценивает перспективы «Рейсинг Буллз».

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн рассказал, что в предстоящем сезоне команде нужно стремиться к стабильности выступлений и главным образом избегать провальных этапов.

Прошлый сезон команда завершила на 6-м месте в Кубке конструкторов, а на Гран-при Нидерландов Изаку Аджару удалось попасть на подиум.

«В прошлом году у «Рейсинг Буллз» было несколько очень успешных гоночных уик-эндов – вроде подиума Аджара или второго места на стартовой решетке у Лоусона в Баку. Мы несколько раз пробивались в третий сегмент квалификации, это отличный результат.

И мы работаем над тем, чтобы избежать уик-эндов, в которых мы бы выбывали из борьбы после первого сегмента квалификации, не проходя дальше. И речь идет не столько о том, чтобы устранить все ошибки, сколько о том, чтобы понимать причины, по которым мы эти ошибки допускаем.

Я считаю, что все взаимосвязано. Точно так же для того, чтобы получить хорошую машину, вам нужно, чтобы все узлы работали как единое целое.

В то же время в команде произошло много изменений. И не сказал бы, что меня что-то особенно беспокоит, я не вижу департамента, в котором у нас были бы проблемы. Ребята из моторного подразделения «Ред Булл», они кажутся удовлетворенными своей работой. И мы все преисполнены энтузиазма. Есть одна главная неизвестная величина – никто не знает, каким окажется расстановка сил команд на трассе, и я думаю, что этим и вызван всеобщий ажиотаж», – рассказал Пермейн.

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу