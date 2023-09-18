15 комментариев

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Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Тамара Москвина Тамара Москвина
ФФКР
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Фигурное катание Фигурное катание

В наше фигурное катание, похоже, возвращается цензура.

Петру Гуменнику на контрольных прокатах запретили короткую программу под Sonne от группы Rammstein. Кто конкретно и по каким причинам – непонятно. Это странная история, которой точно нужны официальные объяснения.

Пока их дала только тренер Петра Вероника Дайнеко, пострадавшая вместе с учеником.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федераций всех зимних видов. Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. В нашей федерации сказали, что нежелательно кататься под Rammstein, но никаких угроз, что нас накажут, не было».

Из слов тренера складывается несложная схема: в Минспорта прилетела жалоба от сознательного гражданина (судя по всему – конкретно на Гуменника и Rammstein), там ее зафиксировали, масштабировали (на все федерации и, возможно, на всю иностранную музыку – тренер сборной по гимнастике Валентина Родионенко подтвердила слухи) и спустили по цепочке вниз до Гуменника.

Других подробностей нет – руководители федерации (Антон Сихарулидзе и Александр Коган) от вопросов сначала убежали. Потом Сихарулидзе странно отбился: «Был ли запрет от федерации? Нет, конечно». Это и не объяснение, и не опровержение, а ответ: отстаньте.

Высокие сотрудники «Матч ТВ» даже обещали найти автора доноса и зачем-то взять у него интервью – минута внимания, ради которой, вероятно, все и затевалось.

Но, пожалуй, это тот случай, когда вопросов к заявителю нет. В современной России толпы людей ежедневно оскорбляются, раздражаются и возмущаются самыми разными вещами – песнями, фильмами, шутками, спектаклями, поступками, словно проживая жизнь в жалобной книге. Фамилии самых отпетых часто мелькают в заголовках, их зовут экспертами на ток-шоу и звонят по разным поводам – ролевая модель, к которой кто-то стремится.

«Не обращайте внимания, он всем такие письма пишет. Министру культуры даже – зачем артистов в кино в таких позах снимают», – помните отца Любы Потехиной из «Доживем до понедельника»? Такие были всегда, и за полвека в их сознании ничего не изменилось – разве что писать письма сейчас еще легче.

Конечно, механизм игнора подобных случаев существует, его давно придумали в футболе, когда от выбегающих на поле фанатов отворачиваются все трансляционные камеры. Нет внимания – нет повода жаловаться на все, что движется. Но в нашем спорте выбрали иной путь, не осознавая, какой это ящик Пандоры.

Вот почему вопросы нужно задавать не генераторам жалоб, а их аккумулирующим организациям – Минспорту и ФФКР, которые зарылись в песок, делая вид, что ничего не происходит.

Комментариев нет ни от министра Олега Матыцина, чье ведомство реагировало на донос, ни от главы ФФКР Антона Сихарулидзе, который вместе с Коганом адаптировал и, видимо, доносил рекомендации до школ, тренеров, фигуристов.

К Москвиной почтовый голубь от босса фигурки долетел быстрее всех – один город, единая федерация, общее прошлое (10 программ для Бережной и Сихарулидзе под иностранную музыку и лишь две под Чайковского). Как же грустно, что в 82 года ей выпала роль первого цензора в школе собственного имени. 

Наверное, молчание чиновников нагляднее любых слов: рекомендации, которыми планировали по-тихому дергать за нитки в конкретных случаях, внезапно выплеснули в паблик.

И теперь точно нужны объяснения. Иначе потребуются действия – если отмена музыки станет нормой в нашей фигурке.

Например, не обойтись без реестра запрещенных песен, композиторов и исполнителей – сначала негласного, дальше официального. Дойдет и до утверждения исполкомом списка рекомендованных композиций – чтобы у недисциплинированных тренеров не было соблазна 4 месяца накатывать программу под нелояльную музыку.

Придет время, и в ФФКР (которой фактически руководи Александр Коган – он на фото ниже) появится комиссия по контролю и допуску всего-всего: музыки, костюмов, движений, интерпретаций.

Вдруг поставят что-то противоречащее делам государственной важности, да и важно определиться: например, Майкл Джексон – он под запретом или пока легален? А Чайковский – уже пропаганда чего-то или еще нет?

Дождемся и формы для жалоб на сайте ФФКР (без сомнения, с авторизацией через Госуслуги), а то нынешняя схема с письмами в Минспорте слишком громоздка. Неплохой, кстати, способ перенести противостояние фанбаз в битву доносов – в катании 16-летних фигуристок воспаленное сознание может сгенерировать бесконечность из провокаций и поводов оскорбиться.

Представляете, как удобно: желаешь победы кумиру – напиши жалобу на его соперника прямо перед важным турниром, который к тому времени еще останется в России. Можно даже разработать рейтинговую систему – как на «Доброделе» – чем больше жалоб, тем выше место.

Победителям крутые подарки: место в любой комиссии ФФКР на выбор (по этике / аттестации тренерских кадров / тренерском совете), роль в грант-шоу Навки / Плющенко / Авербуха или даже прокат на чемпионате России под музыку собственного сочинения: одобренную и сертифицированную.

Все как в советские годы, когда у тренеров был выбор: если не классика, значит Пахмутова, Рыбников или Паулс. Но раньше у нашей фигурки было время, теперь у нее есть дела.

Дела государственной важности. 

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов, Александр Вильф; www.imago-images.de/Global Look Press

15 комментариев

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Марк Мельников
Все правильно автор сказал. Позорище
+6
-2
+4
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рашпиль
Почему особо одарённые используют мерзкое слово "фигурка"?
+3
-2
+1
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NomerSports
Ой а что случилось то .
+1
-1
0
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Rygeek
Они отменили Чайковского, мы отменили Рамштайн. Молодцы.(
0
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Боевой Бурят Путина
Это полный бред. Тилль Линдеманн еще в 2021 году выступал в Москве, и не где-нибудь, а на фестивале военных оркестров «Спасская башня» на Красной площади. А песня «Любимый город» в его исполнении? Скоро видимо исполнение песни Deutschland приравняют к пропаганде нацизма😂
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udod
Это странная история, которой точно нужны официальные объяснения
_______________________
вот потому и надо было выступать подо что готовились, тогда бы и появилась официальная реакция, но никакого серьёзного наказания не было бы, прокаты это даже не соревнования, зато появилась бы определённость, конкретика, либо всё так и осталось на уровне чьих-то недовольств и негласных рекомендаций
но испугались тренер со спортсменом, сразу же легли, теперь верха открещиваются от всего - что? где? когда? ничего не знаем, мы официально не запрещали, перестаньте ерунду спрашивать
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Александр Никитин
дебилы,бл.... С.Лавров©
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Дмитрий Осипов
дела.. доказывать, что сажа бела
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deli_skate
Ответ Маргарита В Сафронова
А я не верю в эту историю. Другие фигуристы преспокойно танцуют под западную музыку, и никто их не трогает. А у Петя прям инфотрагеть под названием "4 месяца". Пиарятся по ходу вместе с тренером. Тамара Николаевна, скажите им, что ошибочка вышла)
Вот и я. Кстати, а Глейх почему молчит? Он же постановщик?
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Евгений Шазиев
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Ответ Маргарита В Сафронова
А я не верю в эту историю. Другие фигуристы преспокойно танцуют под западную музыку, и никто их не трогает. А у Петя прям инфотрагеть под названием "4 месяца". Пиарятся по ходу вместе с тренером. Тамара Николаевна, скажите им, что ошибочка вышла)
Не исключено, что в том клипе этого хмыря, где он на камеру чпокает русских девушек и даёт им в рот, одну из них звали Маргарита.
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