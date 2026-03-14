Геннадий Орлов: «Аршавин – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи. Если Сафонов продержится в «ПСЖ» лет 5, то может перекрыть популярность Андрея в Европе»

Геннадий Орлов: Аршавин Андрей – самый популярный футболист России.

Комментатор Геннадий Орлов назвал экс-игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина самым популярным футболистом России.

«Аршавин Андрей – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин — самый популярный.

Но сейчас есть еще Матвей Сафонов . Если он продержится в «ПСЖ » сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».