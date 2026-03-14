  • Геннадий Орлов: «Аршавин – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи. Если Сафонов продержится в «ПСЖ» лет 5, то может перекрыть популярность Андрея в Европе»
Комментатор Геннадий Орлов назвал экс-игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина самым популярным футболистом России. 

«Аршавин Андрей – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин — самый популярный.

Но сейчас есть еще Матвей Сафонов. Если он продержится в «ПСЖ» сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
интересно где это Аршавин продержался пять сезонов в топ клубе в Европе, кроме покера за арсенал и вспомнить нечего
Ответ Алексей Тишечкин
Победный Барселоне на Эмирейтс еще. И если по честному, остаток того сезона после перехода и следующий были отличные. Шорт- лист на Золотой мяч. Это был без шуток игрок европейского топ-уровня. Потом сдулся.
Речь не про пять сезонов, а про след, который оставил игрок. Вратарю априори труднее полевого игрока перекрыть по популярности.
Ответ Stokes10
Аршавин мог бы стать игроком мирового класса, что ему помешало, это другой вопрос
Это ещё Саша Мостовой не проснулся! Беги, глупец, беги!
Ответ Cruel Snake
Саша Мостовой никогда не играл в топ-клубе. И не поступало ему предложений ни от Арсенала, ни от Барселоны. И в списке претендентов на золотой мяч его никогда не было.
Ответ AlexZakharov91
Хотя играл стабильнее. Аршавина. Мостовой действительно был сильным футболистом, но как человек...
Есть выдающийся по российским меркам тренер, есть несколько очень больших футболистов, есть разные критерии оценки. И есть Генка Орлов из Харькова, который очень хочет казаться петербуржцем, у которого все просто: Аршавин. Потому что москвичи. Делов-то, чего усложнять и анализировать?
Ответ Джиза
А причём тут выдающиеся, большие игроки и их критерии оценки, если речь конкретно о популярности? Или это слишком сложное слово для восприятия и непонятно что оно знкчит?)
Ответ Данил Садыков
А москвичи кого популярнее считают?
Ну раз дед их упомянул.
почему не вспоминают Аленичева, кубок УЕФА, кубок чемпионов, Суперкубок, из наших столько никто не выиграл
Ответ Алексей Тишечкин
Потому,Гена Орлов так решил.
Ответ Алексей Тишечкин
Наверное потому что речь конкретно о популярности игрока, а не о его регалиях в Европе?
Тут собственно очень яркий пример, когда самый титулованный из наших футболистов Аленичев по популярности уступает многим гораздо менее титулованным.
Аршавин в Европе объективно самый популярный из наших, как минимум потому что играл относительно недавно и есть у него практически уникальный мега-хайлайт.
В Испании уже возможно Мостовой или Карпин сравнятся с ним, но уже в зависимости от города где опрашивать.
В тех же фонтурах с Аршавиным, видно, что нередко его узнают даже молодые, которые вероятно не видели его игру, но видели покер на условном ютубе или в тик-токе.
Хз о чём вообще спорить тут можно.
Пы.сы. Есть у меня подозрения, что провести опрос среди нейтральных болельщиков в РФ с фото Шавы и Аленичева, абсолютное большинство назовут именно Аршавина. И не только потому что он после карьеры остался в медийке, хотя и это решает.
У Орлова совсем беда. Простой комментарий, а ничего непонятно. Допустим, Аршавин - самый популярный России. Но зачем Сафонову играть пять лет в ПСЖ, чтобы стать более популярным в Европе? Гена про Россию или про Европу, или про российского футболиста в Европе? Короче, запутался. А по моим ощущения, самый известный футболист в России - это Акинфеев
Ответ Ржевский
Тоже не понял ничего...
А самый известный, скорее, Дзюба)
Ответ Kolg
На определенных ресурсах))
Какой назрен Аршавин!?😁😁😁Если бы не мелькал на матч тв в качестве "эксперта" все бы его давно забыли!
Достижения Аленичева за границей.
Дважды чемпион Португалии.
Дважды Кубка Португалии.
Трижды Суперкубка Португалии.
Обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов.

Аршавин обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана.

Разница очевидна.
Ответ ЦСКА УСБ
Аршавин принёс нашей стране кубок УЕФА и полуфинал Евро. Аленичев для нашей сборной не сделал ничего. Как, кстати и Мостовой.

Поэтому для престижа нашего футбола Аршавин сделал больше, чем Аленичев и Мостовой вместе взятые.
Ответ Чумасик
Лично принёс? 😆
У Генки Питерские комплексы,я к примеру не москвич,и не люблю персонажу Дзюбу,который и является самым популярным футболистом,покажи многим людям на улице фото Аршавина,его не узнают.Это говорить если даже о России.Покажи фото Аршавина в Европе,его так же узнают лишь пара человек.Сильно в рамках нашей страны он возвышен,для Европы он никто.
Сафонов уже оставил след в мировом футболе своими четырьмя отбитыми пенальти подряд в финале межконтинентального кубка, что стало мировым рекордом, при этом он уже победитель ЛЧ и чемпион Франции. Если ещё закрепится в основном составе на хотя бы на 2-3 года то уже станет лучше Аршавина, в том числе и по командным достижениям.
В питере все от комплексов Москвы не могут избавится, казалось в таком почтенном возрасте но все равно
