Геннадий Орлов: «Аршавин – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи. Если Сафонов продержится в «ПСЖ» лет 5, то может перекрыть популярность Андрея в Европе»
Комментатор Геннадий Орлов назвал экс-игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина самым популярным футболистом России.
«Аршавин Андрей – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин — самый популярный.
Но сейчас есть еще Матвей Сафонов. Если он продержится в «ПСЖ» сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Речь не про пять сезонов, а про след, который оставил игрок. Вратарю априори труднее полевого игрока перекрыть по популярности.
Ну раз дед их упомянул.
Тут собственно очень яркий пример, когда самый титулованный из наших футболистов Аленичев по популярности уступает многим гораздо менее титулованным.
Аршавин в Европе объективно самый популярный из наших, как минимум потому что играл относительно недавно и есть у него практически уникальный мега-хайлайт.
В Испании уже возможно Мостовой или Карпин сравнятся с ним, но уже в зависимости от города где опрашивать.
В тех же фонтурах с Аршавиным, видно, что нередко его узнают даже молодые, которые вероятно не видели его игру, но видели покер на условном ютубе или в тик-токе.
Хз о чём вообще спорить тут можно.
Пы.сы. Есть у меня подозрения, что провести опрос среди нейтральных болельщиков в РФ с фото Шавы и Аленичева, абсолютное большинство назовут именно Аршавина. И не только потому что он после карьеры остался в медийке, хотя и это решает.
А самый известный, скорее, Дзюба)
Дважды чемпион Португалии.
Дважды Кубка Португалии.
Трижды Суперкубка Португалии.
Обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов.
Аршавин обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана.
Разница очевидна.
Поэтому для престижа нашего футбола Аршавин сделал больше, чем Аленичев и Мостовой вместе взятые.