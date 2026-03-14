Гасилин о матче «Зенит» – «Спартак»: «Давайте говорить прямо: Петербург – явный фаворит. Мы помним много разгромов в их пользу, у них точно больше плюсов»
Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче команды против «Спартака» в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
«Давайте говорить прямо: фаворит – «Зенит». При всех проблемах «Спартака» команда пропускает каждый второй удар в створ и уже пропустила 10 мячей, если еще Кубок брать. Большие проблемы в обороне. Не знаю, как скажется отсутствие Угальде.
«Зенит» – явный фаворит. Думаю, после поражения в Оренбурге они выйдут с должной мотивацией. Мы помним много матчей, которые заканчивались разгромом в пользу Петербурга, у «Зенита» точно больше плюсов», – сказал Гасилин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
Питерцы конечно фавориты матча и не потому что сами хорошо играют , а лишь потому что Спартак в защите ужасен.
Посмотрим , если Карседо удастся грамотно выстроить игру , то шансы будут ровны.
Ноесть одно но и это Судья Карась и Вар.
Пенальти 100% будет. И возможно красная карточка.