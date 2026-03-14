Гасилин о матче «Зенит» – «Спартак»: «Давайте говорить прямо: Петербург – явный фаворит. Мы помним много разгромов в их пользу, у них точно больше плюсов»

Алексей Гасилин: «Зенит» – явный фаворит в матче со «Спартаком».

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче команды против «Спартака» в рамках 21-го тура Мир РПЛ .

«Давайте говорить прямо: фаворит – «Зенит». При всех проблемах «Спартака » команда пропускает каждый второй удар в створ и уже пропустила 10 мячей, если еще Кубок брать. Большие проблемы в обороне. Не знаю, как скажется отсутствие Угальде .

«Зенит» – явный фаворит. Думаю, после поражения в Оренбурге они выйдут с должной мотивацией. Мы помним много матчей, которые заканчивались разгромом в пользу Петербурга, у «Зенита » точно больше плюсов», – сказал Гасилин.

11 вопросов перед матчем «Зенит» – «Спартак». Большое превью

«Газпром-Арена» – боль «Спартака». За 9 лет 0 побед и несколько разгромов