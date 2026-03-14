  «Краснодар» вырвал победу у «Сочи» на выезде – 2:1! Игнатов забил на 88-й, но Сперцян сделал дубль благодаря пенальти на 95-й
«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» на выезде – 2:1! Игнатов забил на 88-й, но Сперцян сделал дубль благодаря пенальти на 95-й

«Краснодар» в гостях обыграл «Сочи» (2:1) в Мир РПЛ.

В 21-м туре Мир РПЛ «Краснодар» в гостях победил «Сочи» (2:1). 

Эдуард Сперцян открыл счет на 5-й минуте. Михаил Игнатов сравнял на 88-й. На 95-й Сперцян реализовал пенальти.

Игра проходила в Сочи на арене «Олимпийский стадион Фишт».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 21 тур
14 марта 10:45, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 2
Краснодар
90’
+7’
Сперцян   Ленини
90’
+5’
  Сперцян
Васильев
90’
+4’
  Игнатов
88’
86’
Батчи   Дж. Гонсалес
Заика   Волков
83’
82’
Боселли
Коваленко   Ежов
81’
Алвес
75’
74’
Кривцов   Черников
73’
Виктор Са   Боселли
Мухин   Игнатов
71’
Сантос   Васильев
71’
Федоров   Зиньковский
71’
2тайм
Перерыв
Заика
35’
24’
Пальцев
7’
Оласа
5’
  Сперцян
Сочи
Дегтев, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Крамарич, Сантос, Федоров
Запасные: Дюпин, Барт, Корнеев, Мелешин, Кравцов, Ежов, Камано, Волков, Зиньковский, Васильев, Игнатов, Силев
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Дуглас, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Корякин, Хмарин, Черников, Гусейнов, Садчиков, Ленини, Боселли, Дж. Гонсалес
А у нас Зенит тянут в чемпионате, да? Понятно.
А камер в Сочи нет других? Они бы ещё вывели кадр с телефона болельщика. Где другие повторы? Как с этой камеры можно было увидеть нарушение?
вообще ничего не видно - кто первый тронул, кто толкнул, почему упал...
Там ни с какой камеры нельзя нарушение увидеть. Но стоит только захотеть!
мерзость судейская ...
Это просто мрак, кто бы не был на футбольном поле.
Это не футбол.
Какой треш! 2й сезон быков за уши тащат к золоту
Третий вообще-то. Началось три года назад )
P.S. Кстати, именно с того момента, как их начали тащить, они начали скатываться в провокации, грубую игру и прочие истерики)
Будем честны, не только лишь их. Это по ощущениям. А если попытаться трезво взглянуть на ситуацию, то нужна полноценная аналитика всех матчей в плане судейских ошибок. Потому что основная масса людей следят за 3-4 командами, и вот там судейские решения рассматриваются под микроскопом. А про другие команды и как там косячят судьи - это тайная тайна. P.S. не фанат ни Зенита, ни Краснодара. Просто рядовой поклонник футбола, ибо родной клуб стабильно в ж..е.
Краснодарцы, кек вам такой «пенальти» в ворота Сочи? К сожалению нельзя писать прямым текстом о этой банде.
Комментарий скрыт
Напомню, что до этого в матче с ЦСКА игрока Краснодара удалили за меньшее
Боже, какой позор. Черников сам хватает в начале. Все делает, чтобы Краснодар второй год подряд вытянуть, а краснодарцы как обычно ноют и ноют
Кто делает, и зачем им это?
Хаха как они радуются забили липовый пенальти на 96 минуте команде с последнего места
Предлагаешь им не радоваться трем очкам в чемпионской гонке? Три раза "ха".
Вы смеетесь? Ну какой это пенальти. Ну это же просто позор позорище
тянут Магнит к чемпионству...
Магнит давно уже не Галицкого , Путину привет передай и банку ВТБ 24
В матче с Ростовом поставили в ворота коров пенальти за то, что их игрок как спрут обхватил игрока Ростова и завалил - они изорались, что "такое в каждом матче, всегда держат, нечестно, газпром купил судью". Сегодня всё честно, конечно))
Бумеранг слышал от таком ?
У Сочи украли ничью!!
Да ладно уж, Сочи играли отвратительно и на ничью ниразу не наиграли. Другое дело что победная пенка с душком, это да. Но тому же Локомотиву от Пари НН пару туров назад прилетел сильно безумнее
Зачем Сочи ночья? Они пусиь готовятся к лучшей лиге мира
