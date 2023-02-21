«Ливерпуль» 14 лет мучается с «Реалом». Последний раз обыграли еще до возвращения Переса – зато как!

Но с тех пор – только проблемы.

«Мадрид» – главная проблема «Ливерпуля» в еврокубках в эпоху Юргена Клоппа.

Смотрите сами:

• «Реал» трижды за пять лет выбивал «Ливерпуль» из еврокубков: финалы в 2018-м и 2022-м, четвертьфинал в 2021-м.

• Клопп ни разу не обыграл «Реал» в качестве тренера «Ливерпуля»: ничья и три поражения.

• Да и вообще «Ливерпуль» уже 14 лет не обыгрывал соперника в Лиге чемпионов (шесть матчей). Четыре из них пришлись как раз на эпоху Клоппа, еще две встречи состоялись за год до нее. Тогда команда Брендана Роджерса, лишившаяся Луиса Суареса и вымотанная после чемпионской гонки с «Ман Сити», получила в групповом этапе 0:3 на «Энфилде» – худшее поражение за много лет. А на выезде Роджерс вообще выставил второй состав – с невероятной тройкой нападения: Адам Лаллана – Фабио Борини – Лазар Маркович (да!). Даже Марио Балотелли на поле так и не появился.

Последний раз «Ливерпуль» обыгрывал «Реал» в 2009 году – в 1/8 финала, где они сошлись и сейчас. И та победа была очень уверенной – и по результату, и по эмоциям.

«Ливерпуль» играл в лучший футбол при Бенитесе, грозно смотрелся в АПЛ и ЛЧ. А Рафа набросился на Фергюсона

Мерсисайдцы в сезоне-2008/09 были реально мощной командой – пожалуй, лучший сезон «Ливерпуля» при Рафаэле Бенитесе.

«Ливерпуль» крушил соперников, в какой-то момент даже шел на первом месте, проиграл только однажды и боролся за лидерство с «Манчестер Юнайтед». К 1 февраля у команды Бенитеса было всего 2 (!!!) поражения во всех турнирах: оба раза – «Тоттенхэму» (в АПЛ и в Кубке лиги – там, кстати, дважды забил Роман Павлюченко).

Правда, чтобы пройти в группу ЛЧ, «Ливерпуль» помучился. Из-за четвертого места в АПЛ-2007/08 пробивались в группу через квалификацию (да-да, были времена, когда не вся четверка из лиг топ-5 автоматически оказывалась в групповом этапе). И там «Ливерпуль» забил «Стандарду» лишь однажды: отличился Дирк Кюйт на 117-й минуте ответной игры, спасая команду от серии пенальти.

В группе было проще: «Ливерпуль» уверенно расправился с «Марселем» и ПСВ (4 победы и разница мячей 9-3 в четверых матчах), но спотыкался об «Атлетико» – дважды сыграли по 1:1, а в Испании еще и спаслись лишь благодаря голу Стивена Джеррарда с пенальти на 95-й минуте. Этого хватило для уверенного первого места.

Параллельно мерсисайдцы здорово справлялись в АПЛ. И как раз в пиковый момент борьбы с «МЮ» Бенитес выдал одну из самых известных пресс-конференций английского футбола – про «факты». Испанец намекнул на предвзятое отношение судей и Футбольной ассоциации к «Ливерпулю» и лояльность к «Ман Юнайтед» и сэру Алексу Фергюсону.

Вот как это было:

«Похоже, в «МЮ» нервничают, потому что мы лидируем в таблице. Но я буду говорить о фактах, я хочу быть ясным и не вступать в эти игры разума так рано. Вот вам факты.

1 ноября они играли с «Халлом», и мистер Фергюсон получил двухматчевую дисквалификацию и штраф в 10 тысяч фунтов после неподобающего поведения в отношении Майка Дина.

Когда они играли с «Уиганом» в прошлом сезоне, судья Стив Беннет не заметил игру рукой Рио Фердинанда и не дал пенальти. Они выиграли и стали чемпионами. Думаю, в этом сезоне в последнем туре с «Уиганом» их снова будет судить этот же арбитр.

Во время кампании Respect (по уважению к судьям – Sports.ru) FA обвинила мистера Фергюсона в неподобающем поведении после комментариев в адрес Мартина Аткинсона и Кита Хакетта. Он не был наказан. Он единственный тренер в лиге, которого за подобные вещи не наказывают.

Мы все знаем, что происходит, когда играешь на «Олд Траффорд». Их тренеры всегда идут пообщаться с судьями, особенно в перерывах. Они идут рядом в раздевалку и все время говорят. Каждый тур они давят на судей, мы знаем это, мы видели это. Мы видели, как гостей удаляют на «Олд Траффорд», а хозяев – нет. Это часть игры. Но жаловаться и иметь преимущество – это разные вещи.

Фергюсон жаловался на календарь. Два года назад у нас постоянно были ранние матчи в гостях по субботам, в то время как «Юнайтед» играл по воскресеньям. И мы не жаловались. Он же теперь жалуется, что все против «Юнайтед». Но есть большая разница между ранними матчами в субботу, например, после еврокубковой игры посреди недели. И во второй половине этого сезона они будут играть со всеми командами из верхней части таблицы дома. Невероятное преимущество.

И на Рождество «Юнайтед» сыграл 29-го, а остальные команды – 28-го. Мы были на выезде против «Ньюкасла» через два дня после игры с «Болтоном». Они играли примерно 40 часов спустя, тогда они не жаловались.

Я не играю в игры разума. Это просто факты. Если он хочет поговорить о календаре, то есть два варианта. Первый – как в Испании, когда проводят жеребьевку на первую половину сезона, каждый знает, где и как играет, аналогично и во второй половине. У всех все будет одинаково. Тогда мистер Фергюсон не будет жаловаться на кампанию против «Юнайтед». Но есть и второй вариант – мистер Фергюсон сам составит календарь и всем его разошлет. Все будут все знать и не будут жаловаться. Все очень просто.

Всем тренерам нужно понимать, что только мистеру Фергюсону дозволено говорить о календаре, о судьях – и ничего не происходит. Я говорю о фактах, не о своем впечатлении. Это можно увидеть каждую неделю. Я не говорю FA, что нужно этим заняться. Но я здесь уже пять лет, и я понимаю, как тут все устроено».

После этой речи «Ливерпуль» поплыл: за полтора месяца перед игрой с «Реалом» выиграл лишь два матча из семи, вылетел из Кубка от «Эвертона» и отстал от «МЮ» на 7 очков.

Факты…

«Реал» завалил начало сезона, Шустер бесил руководство и команду. Но после смены тренера «Мадрид» полетел

У «Реала» ситуация была другой. Флорентино Перес вернулся только в мае 2009-го, и это был последний сезон президентства Рамона Кальдерона.

Мадридцы были действующими чемпионами Испании, но старт сезона при Бернде Шустере завалили. В Кубке «Мадрид» вообще вылетел на первой же стадии от баскского клуба «Реал Унион» из третьего дивизиона.

После поражения от «Барселоны» в класико «Реал» свалился на шестое место в таблице, проиграл 5 матчей Ла Лиги из стартовых 15 (причем три последних подряд) и вообще рисковал вылететь из еврокубковой зоны.

При этом перед игрой с «Барсой» Шустер выступил с очень странной речью: «Игра с «Барселоной» беспокоит меня меньше, чем любая другая, потому что прямо сейчас выиграть на «Камп Ноу» невозможно. «Барселона» сильнее всех. Это их год. Учитывая состояние, в котором мы находимся, все, о чем мы можем просить, – это сыграть достойно».

Это разозлило Кальдерона, он даже вызвал немца к себе в офис. Не понравились слова тренера и команде, от ее лица с журналистами общался Рауль: «Мы еще живы, никто не должен списывать нас со счетов».

Но отношения Шустера и «Реала» разладились еще до этого, медиа писали, что клуб искал возможность его уволить, но не хотел платить неустойку. А тренер странной речью просто пытался ускорить неизбежное.

Да и в группе Лиги чемпионов у «Реала» было все не так гладко. Мадридцы вышли со второго места, лишь за счет личных встреч пропустив вперед «Ювентус», но туринцам они проиграли оба матча, а против БАТЭ и «Зенита» не выглядели топ-клубом. И в Минске, и в Петербурге были очень натужные победы с разницей в один мяч, только на «Бернабеу» было полегче.

После поражения от «Барселоны» Шустера уволили, а команду возглавил Хуанде Рамос, и «Реал» полетел. Хотя изначально клуб не рассматривал его как тренера на перспективу и даже контракт подписали только до конца сезона.

К противостоянию с «Ливерпулем» «Мадрид» подошел на успешной волне: во-первых, не было слишком уж насыщенного календаря в январе, во-вторых, выиграл девять матчей подряд, поднялся на второе место в Ла Лиге и сократил отставание от «Барсы» до семи очков.

«Ливерпуль» навязал свою игру в Мадриде – даже без Джеррарда в старте. Для Бенитеса матч был особым

Очевидно, что в тот момент у «Мадрида» было больше поводов для оптимизма. Еще и перед первой игрой «Реал» разнес дома «Бетис» – 6:1. В то время как «Ливерпуль» в очередной раз потерял очки, сыграв 1:1 с «Манчестер Сити».

«Я бы не сказал, что мы в эйфории, но мы настроены оптимистично, потому что дела идут хорошо, – говорил Хуанде Рамос перед игрой. – Возможно, эйфория у некоторых болельщиков, но игроки настроены безупречно».

Джейми Каррагер перед тем матчем тоже опасался: «Мы понимаем, что нам будет очень сложно, потому что «Реал» – великолепная команда. Когда была жеребьевка, все говорили, что нам повезло, потому что они были в плохой форме. Но они забыли, что «Реал» дважды стал чемпионом при фантастической «Барселоне».

К тому же у «Мадрида» перед первым матчем восстановился Арьен Роббен, а у «Ливерпуля» из-за травмы не появился в старте Стивен Джеррард, да и Фернандо Торрес был не в лучших кондициях. Отдельной интригой было возвращение Бенитеса в Мадрид – клуб его детства, где он на тот момент так и не поработал главным тренером, лишь на несколько матчей подменял Висенте Дель Боске как исполняющий обязанности.

Для ностальгии – просто посмотрите на составы!

У «Реала» в старте вышли Касильяс, Пепе, Каннаваро, Хайнце, Рамос (еще был правым защитником, а не центральным), Гаго, Диарра, Марсело (а он как раз был на фланге атаки), Роббен, Игуаин и Рауль, на замену в перерыве вместо Марсело вышел Гути. У «Ливерпуля»: Рейна, Каррагер, Шкртел, Аурелио, Арбелоа, Маскерано, Алонсо, Риера, Бенаюн, Торрес, Кюйт, на замену вышли Джеррард, Бабел и Лейва, последние двое – на финальные пару минут.

Игра действительно получилась сложной и вязкой: команды чаще фолили, чем били по воротам, но гол все же случился: на 82-й минуте Фабио Аурелио подал со стандарта, а Йосси Бенаюна забыли в штрафной: 1:0. «Ливерпуль» встретился с «Реалом» впервые за 29 лет, и сразу же увез победу. Бенитес признался, что «Ливерпуль» рассчитывал сыграть на контратаках, и результат его порадовал.

Зато был не очень доволен Хуанде Рамос: «Мы понимали, что матч будет очень тактическим, с закрытым и консервативным «Ливерпулем». У нас почти не было моментов, и нам не повезло с голом. Но мы можем выиграть на любом стадионе. Мы все еще в игре и можем пройти дальше, разница в один гол – это не так много».

Но тогда он еще не представлял, что будет на «Энфилде».

«Ливерпуль» уничтожил «Реал» – у «Мадрида» были вопросы к судьям, но тренер признал, что проиграли по делу

«Ливерпуль» тогда на вечер заглянул в будущее и сыграл так, как при Клоппе через 10 лет.

Уже к 16-й минуте мог забить три – дважды Касильяс выручил, но на третий раз не получилось: Торрес выцарапал мяч у Пепе (очень похоже, что с фолом), открылся под прострел и забивал в упор.

После этого «Ливерпуль» не остановился. К 26-й минуте Касильяс потащил удары Шкртела и Джеррарда, а затем после скидки Арбелоа мяч попал в плечо Габриэлю Хайнце. По нынешним трактовкам этот пенальти вряд ли бы назначили, но тогда ассистент арбитра уверенно подсказал главному Франку Де Блекере, что это фол. Джеррард спокойно реализовал пенальти – 2:0.

До конца первого тайма игра выровнялась – «Ливерпуль» и «Реал» атаковали много, но не особо опасно.

А дальше «Ливерпуль» снова засверкал. Уже через 73 секунды после перерыва Райан Бабел нашел Джеррарда прострелом в штрафной – и капитан прямо напротив «Копа» воткнул мяч в сетку. 3:0 – тут уже все стало понятно даже игрокам «Мадрида».

«Реал» раскрылся, пытался атаковать. И по ударам у команд было равенство (16-15 в пользу гостей), только вот «Ливерпуль» почти все время бил в створ, в отличие от «Мадрида» (11-3 в пользу хозяев). Если гости старались, но у них ничего не получалось, то «Ливерпуль» просто наслаждался.

Джеррарда на 73-й минуте заменил Джей Спиринг – 20-летний воспитанник лишь во второй раз появился на поле, но так вдохновил болельщиков, что его имя начали распевать после пары стильных пасов. А добил «Реал» Андреа Доссена (помните такого?) – открылся под прострел Маскерано с правого фланга и легко пробил мимо Касильяса.

Так и закончили – 4:0. «Мы пропустили два быстрых гола, но соперник был просто лучше и заслужил проход в следующую стадию, – грустно подвел итоги Хуанде Рамос. – Небольшие моменты могут сыграть в пользу некоторых команд, но сегодня «Ливерпуль» полностью заслужил победу».

Что было дальше?

Андреа Доссена забил еще один гол через несколько дней – «Ливерпуль» прибил «МЮ» на «Олд Траффорд» 4:1, выиграл 8 матчей из 9 в АПЛ, но этого не хватило, чтобы достать «Юнайтед» в таблице. В ЛЧ мерсисайдцы вылетели в четвертьфинале от «Челси» – с тем самым невероятным матчем 4:4.

Для «Реала» поражение стало знаковым: по сути, именно этот разгром привел к уходу Кальдерона по окончании сезона, возвращению Флорентино Переса и «галактикос 2.0». А под конец сезона, когда «Реал» сократил отставание от «Барсы» до четырех очков, случилась очередная катастрофа: те самые 2:6 в класико на «Бернабеу» и пять поражений в Ла Лиге подряд.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Clive Mason, Jasper Juinen, Alex Livesey, Michael Regan