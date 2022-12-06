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Как этот месяц жила РПЛ? «Спартак» подрался с «Зенитом», Бердыев возглавил «Сочи», а Ротенберг – молодежь «Локо»

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Пока мы смотрели чемпионат мира, следить за РПЛ было сложнее. Чтобы наверстать упущенное за месяц, мы собрали дайджест главных событий. 

Было насыщенно и местами своенравно. Все как мы любим.  

Шесть игроков «Зенита» и «Спартака» получили длительный бан. Все из-за драки в Кубке России

Драку «Зенита» и «Спартака» в Кубке пропустить было сложно, но коротко напомним. Команды боролись за первое место в группе, и за несколько секунд до конца при счете 0:0 Квинси Промес что-то не поделил с Вильмаром Барриосом – и понеслось. В драке поучаствовали не только игроки на поле, но и, наверное, все, кто находился на скамейках: кто-то активно, кто-то разнимал.

Побоище привело к длительным дисквалификациям: Александра Соболева (уже был заменен), Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома отстранили на шесть матчей.

Жеребьевка Кубка: «Зенит» в слабой сетке, но без права на ошибку. «Спартак» зарубится с «Локомотивом»

В Кубке России определились участники Пути РПЛ и Пути регионов. А заодно прошла жеребьевка плей-офф.

 

Нас ждут матчи «Локо» – «Спартак» и «Краснодар» – ЦСКА в верхней части сетки, а громкое имя в Пути регионов – «Зенит». У петербуржцев не будет права на ошибку, любое поражение – сразу вылет.

• Четвертьфиналы Пути РПЛ пройдут в два матча: 22 февраля и 1 марта. Команды, указанные первыми, проведут первую игру дома.

• Четвертьфиналы Пути Регионов – в один матч, 26 февраля. 

• На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки плей-офф (вторые этапы). Победители Пути регионов и Пути РПЛ определят обладателя Кубка России в финале.

Подробнее о формате мы писали здесь.

Курбан Бердыев возглавил «Сочи»

Главное тренерское назначение. И в то же время самое удивительное: сложно найти кого-то более противоположного экс-тренеру сочинцев Вадиму Гаранину, чем Бердыева. Контракт – на два с половиной года.

Борис Ротенберг-старший отметил, что Бердыев, как и в «Рубине» с «Ростовом», фактически приходит на позицию тренера-менеджера и «будет помогать во всех аспектах развития клуба». 

«Я уверен, что он поможет «Сочи». А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев – это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», – отметил владелец «Сочи».

Бердыев уже хочет вернуть из «Крыльев» Александра Коваленко – полузащитник, дебютировавший в сборной России, в аренде до лета, но новому тренеру нужен здесь и сейчас.

«Локомотив» назначил Ротенберга-младшего боссом молодежного футбола, закупается в «Крыльях» и избавляется от игроков

Пожалуй, «Локо» был самым активным во время ЧМ – неудивительно, учитывая место клуба в таблице (идет 13-м и проводит худший сезон за многие годы).

• Борис Ротенберг-младший стал директором департамента развития молодежного футбола. Так «Локо» объяснил его назначение: «Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль «Локо», в которую входят команды всех возрастов железнодорожников.

Основная задача – подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды».

• «Локомотив» покупает у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова – за них, по разным данным, заплатят 400-700 миллионов рублей (до 10 млн евро по курсу недельной давности, сейчас – поменьше). Правда, тут пока ничего не понятно – сам Пиняев не очень хочет в «Локо», а «Крылья» предложили ему новый контракт, чтобы повысить отступные. Также красно-зеленые присматриваются к Илье Самошникову из «Рубина» – его оценивают в 1 миллион евро.

• Из клуба уже ушел Тин Едвай – в «Аль-Айн» из ОАЭ. Под вопросом статус Франсуа Камано и Вильзона Изидора – ими интересуются во Франции. Также могут уйти Марио Митай, Марк Мампасси, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Дмитрий Рыбчинский (сейчас в «Пари НН»), Сергея Бабкин (в «Крыльях Советов»), Николай Титков (в «Оренбурге»), Марко Раконяц.

Дичь в «Химках»: Глушаков, Мирзов, Лантратов и другие лидеры не поехали на сборы. Зато там футболист с фамилией на Ы!

В «Химках» снова происходит что-то удивительное (даже по меркам «Химок»). Команда Спартака Гогниева поехала первый сбор уже в декабре. В его штаб вошел Ринат Билялетдинов, первый комментарий экс-тренера «Рубина» и «Локо» был красноречивым: «Пока что неизвестно [за что буду отвечать]. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает».

На сбор не поехали многие основные футболисты: Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Камышев, Артем Юран (ну ладно, он не основной, но тоже не поехал). Кто-то – из-за долгов, кто-то – не только из-за них. Остались только 17 человек из заявки.

Фамилии потенциальных новичков, которые приехали на сбор, вряд ли вам знакомы: Ламар Уокер, Олег Кошкош, Олег Дзантиев, Кристиан Товар, Алимардон Шукуров, Лев Скворцов, Марат Ышыг.

Если знаете кого-то из них – вы восхитительны. Добавим лишь, что на сборе много игроков из дублей «Химок» и «Алании». Ышыг – как раз из них. Были ли в РПЛ игроки с фамилией на Ы раньше?

Кажется, весной «Химкам» будет тяжело. К тому же инсайдер Сергей Ильев пишет, что Гогниева могут уволить после сбора – сначала проверят атмосферу в команде.

Одним абзацем: «Зенит» выкупил Алипа, «Крылья» хотят Сычевого, а Промес – гражданство РФ

• Не считая драки, у «Зенита» все довольно скучно: выкупили Нуралы Алипа (сумма трансфера с бонусами будет не больше 1,75 млн евро), Юри Алберто могут финально обменять в «Коринтианс» на Ивана и Мантуана, а Бакаев не собирается покидать клуб.

• Квинси Промес остался в декабре в России (но съездил на футбол в Катар) и может получить гражданство РФ. Еще он поиграл за медиафутбольный клуб «Бей Беги» Соболева и Джикии и даже забил со штрафного.

• Красно-белые продали Айртона во «Фламенго» за 7 млн евро, интересуются полузащитником сборной Сербии Неманьей Максимовичем (играет в «Хетафе») и чилийским защитником «Ривер Плейт» Пауло Диасом.

• Теперь лечением травм Бруно Фукса займутся в «Атлетико Минейро» – бразильский клуб арендовал защитника у ЦСКА, да еще и с правом выкупа. Его агент, впрочем, уже сказал, что возвращение возможно.

• «Оренбург» выкупил Брайана Мансилью у «Расинга» за 800-900 тысяч евро и приобрел четвертого аргентинца – Матиаса Переса из «Лануса», а теперь может продать Владимира Сычевого в «Крылья». Правда, одним из лучших бомбардиров РПЛ интересуются и топ-клубы.

• Похоже, руководство «Краснодара» разочаровалось в выбранной стратегии: Александр Сторожук может перейти во вторую команду (по данным «СЭ»), а вот для главной ищут нового тренера. Пока имена кандидатов не назывались.

• Не забудем и про Первую лигу: она ушла на перерыв без Леонида Слуцкого (уволился из «Рубина», так что Дзюбу в первом дивизионе не увидим), «Балтика» в последнем туре прибила «Арсенал» Олега Кононова 5:0 и закрепилась на первом месте (в РПЛ ее не было 24 года), «Уфа» в долгах и распродает лидеров, чтобы не вылететь.

Тест: вспомните всех медалистов ЧМ, которые играли в РПЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков; VK/fclokomotivfckhimki_officialfcorenburg

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