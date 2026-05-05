Трой Дини: «Майну провел лучший матч за «МЮ» против «Ливерпуля». Вот на что способны любовь и забота. Кобби доминировал, делал важные отборы, забил, был великолепен»

Трой Дини: Майну провел лучший за «МЮ» против «Ливерпуля».

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини включил Кобби Майну в свою команду недели в АПЛ, похвалив игру хавбека «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ против «Ливерпуля » (3:2).

«Колоссальная разница [в игре Майну], если сравнить начало сезона и его конец. Это показывает, на что способны любовь и забота.

Я бы сказал, что матч против «Ливерпуля» стал для Майну лучшим в футболке «Манчестер Юнайтед ».

Он доминировал в игре, делал важные отборы, отдавал пасы вперед, прерывал атаки соперника, а также забил гол. Совершенная игра в его исполнении. Считаю, что он был великолепен», – заявил Трой Дини .

В этом сезоне Майну забил 1 гол и сделал 2 передачи в 25 играх АПЛ.