Трой Дини: «Майну провел лучший матч за «МЮ» против «Ливерпуля». Вот на что способны любовь и забота. Кобби доминировал, делал важные отборы, забил, был великолепен»
Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини включил Кобби Майну в свою команду недели в АПЛ, похвалив игру хавбека «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ против «Ливерпуля» (3:2).
«Колоссальная разница [в игре Майну], если сравнить начало сезона и его конец. Это показывает, на что способны любовь и забота.
Я бы сказал, что матч против «Ливерпуля» стал для Майну лучшим в футболке «Манчестер Юнайтед».
Он доминировал в игре, делал важные отборы, отдавал пасы вперед, прерывал атаки соперника, а также забил гол. Совершенная игра в его исполнении. Считаю, что он был великолепен», – заявил Трой Дини.
В этом сезоне Майну забил 1 гол и сделал 2 передачи в 25 играх АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
У Тухеля приятная головная боль при выборе полузащитников на ЧМ, Коби вовремя активизировался, молодец!
Мне всегда нравился игра Майну, особенно против Арсенала. Теперь понятно, что Аморим его не выпускал не из за игрового навыка, а принципиально уперся в своей схеме. В паре с Райсом могут бетонировать опорку на ЧМ-2026
