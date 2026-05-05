ЦСКА уволил Челестини, «Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч, 3:3 «Сити» и поражение «Челси», Кампуш прилетит на переговоры по Батракову, У Ицзэ выиграл ЧМ по снукеру и другие новости
1. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Армейцы заплатят швейцарцу неустойку в 500 000 евро.
2. «Авангард» уступил «Локомотиву» в 6-м матче при 3-2 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина, хотя вел 2:0: Шалунов забил за 33 и 11 секунд до конца 3-го периода и перевел игру в овертайм, Рафиков забросил победную шайбу на 97-й.
3. «Манчестер Сити» вырвал ничью с «Эвертоном» (3:3): Доку забил на 97-й минуте, у Барри дубль с голом после неточного паса Гехи назад. Теперь «Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков в АПЛ при матче в запасе за 3 тура до конца сезона.
«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» дома (1:3). Авонийи сделал дубль, Палмер не реализовал пенальти, Жоао Педро забил ударом через себя, его 1-й гол отменили после ВАР. У «синих» 8 поражений с общим счетом 3:22 и 2 победы в 10 последних матчах.
4. Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит на переговоры по Алексею Батракову после завершения выступлений клуба в Лиге чемпионов. Парижане планируют трансфер хавбека «Локо» на лето, сообщает инсайдер Иван Карпов.
5. В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период, пишет As.
6. «Каролина» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) и ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. «Вегас» переиграл «Анахайм» (3:1) в первом матче серии.
7. Китайский снукерист У Ицзэ стал победителем чемпионата мира-2026 в Шеффилде, обыграв англичанина Шона Мерфи в финале. В матче было сыграно максимальное количество фреймов – 35. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая.
8. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» (137:98) в первом матче второго раунда плей-офф НБА, «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» (102:104).
9. 23-летний голкипер Илья Набоков объявил, что покидает «Металлург» и переходит в «Колорадо».
10. Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Об этом сообщил гендиректор клуба: «В последнем туре будет трогательная церемония, проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше».
11. Суд не разрешил НАК переиграть матч с «Гоу Эхед Иглс» из-за проблем с паспортом одного из игроков. При решении в пользу клуба могли быть переиграны не менее 133 матчей Эредивизи.
12. «МЮ» предложит Майклу Кэррику возглавить команду на постоянной основе. Боссы клуба впечатлены его работой, пишет The Guardian.
13. Александр Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи». Финалисты приза за верность хоккею – Ландескуг, Далин, Тэйвс.
14. Российские керлингисты пропустят юниорский чемпионат мира в Канаде из-за невыдачи виз.
15. МОК приостановил деятельность комиссии по киберспорту.
Цитаты дня
Губерниев о «Металлурге»: «Солист «Ласкового мая» занимался поиском редисок среди журналистов. Разин пел «Старый лес», и в старом лесу нашел редиску. Фермером станет, может»
Миронова о пренебрежении к женщинам в хоккее: «Люблю говорить мужчинам: «Женщина может отработать комментатором, накормить семью, убраться. Женщина это может, а мужчина – нет»
Политтехнолог Милешкина про Овечкина и Дзюбу в Госдуме: «Александр – герой, у всех на слуху. Артем успешно решил стремный кейс. У Ковальчука есть шансы, у Филиппова»
Дркушич про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это неправда, не понимаю, почему люди это кричат. Фанаты других команд просто не хотят, чтобы мы стали чемпионами»
Бабаев об отставке Челестини: «Не нашли ответа на вопрос, что и в какой момент пошло не так. Во имя интересов ЦСКА пришли к совместному решению быстро, честно и открыто»
Отец Гуменника: «Если хочешь, чтобы ребенок был верующим, нужно не заставлять, а прививать. Объяснять, как устроен мир»
Мостовой о работе в ЦСКА: «Если меня позовут в штаб, то пойду. Парадокс нашего футбола: человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне, могут не допустить к работе»
