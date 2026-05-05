ЦСКА уволил Челестини, «Авангард» и «Локомотив» проведут 7-й матч, 3:3 «Сити» и поражение «Челси», Кампуш прилетит на переговоры по Батракову, У Ицзэ выиграл ЧМ по снукеру и другие новости

1. ЦСКА и главный тренер Фабио Челестини расторгли контракт по соглашению сторон. Армейцы заплатят швейцарцу неустойку в 500 000 евро .

2. «Авангард» уступил «Локомотиву» в 6-м матче при 3-2 в серии 1/2 финала Кубка Гагарина, хотя вел 2:0: Шалунов забил за 33 и 11 секунд до конца 3-го периода и перевел игру в овертайм, Рафиков забросил победную шайбу на 97-й.

3. «Манчестер Сити» вырвал ничью с «Эвертоном» (3:3): Доку забил на 97-й минуте, у Барри дубль с голом после неточного паса Гехи назад. Теперь «Сити» отстает от «Арсенала» на 5 очков в АПЛ при матче в запасе за 3 тура до конца сезона.

«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» дома (1:3). Авонийи сделал дубль, Палмер не реализовал пенальти, Жоао Педро забил ударом через себя, его 1-й гол отменили после ВАР. У «синих» 8 поражений с общим счетом 3:22 и 2 победы в 10 последних матчах.

4. Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит на переговоры по Алексею Батракову после завершения выступлений клуба в Лиге чемпионов. Парижане планируют трансфер хавбека «Локо» на лето, сообщает инсайдер Иван Карпов.

5. В руководстве «Реала» недовольны публичным характером поездки Мбаппе в Италию с актрисой Экспозито. В клубе не понимают поведения Килиана в трудный для команды период, пишет As.

6. «Каролина» обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ) и ведет 2-0 в серии второго раунда Кубка Стэнли. «Вегас» переиграл «Анахайм» (3:1) в первом матче серии.

7. Китайский снукерист У Ицзэ стал победителем чемпионата мира-2026 в Шеффилде, обыграв англичанина Шона Мерфи в финале. В матче было сыграно максимальное количество фреймов – 35. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая.

8. «Нью-Йорк» победил «Филадельфию» (137:98) в первом матче второго раунда плей-офф НБА, «Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» (102:104).

9. 23-летний голкипер Илья Набоков объявил , что покидает «Металлург» и переходит в «Колорадо».

10. Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Об этом сообщил гендиректор клуба: «В последнем туре будет трогательная церемония, проведем прощальный матч. Нам надо двигаться дальше».

11. Суд не разрешил НАК переиграть матч с «Гоу Эхед Иглс» из-за проблем с паспортом одного из игроков. При решении в пользу клуба могли быть переиграны не менее 133 матчей Эредивизи.

12. «МЮ» предложит Майклу Кэррику возглавить команду на постоянной основе . Боссы клуба впечатлены его работой, пишет The Guardian.

13. Александр Овечкин не получит «Билл Мастертон Трофи». Финалисты приза за верность хоккею – Ландескуг, Далин, Тэйвс.

14. Российские керлингисты пропустят юниорский чемпионат мира в Канаде из-за невыдачи виз .

15. МОК приостановил деятельность комиссии по киберспорту.

Цитаты дня

Губерниев о «Металлурге»: «Солист «Ласкового мая» занимался поиском редисок среди журналистов . Разин пел «Старый лес», и в старом лесу нашел редиску. Фермером станет, может»

Миронова о пренебрежении к женщинам в хоккее: «Люблю говорить мужчинам: «Женщина может отработать комментатором, накормить семью, убраться . Женщина это может, а мужчина – нет»

Политтехнолог Милешкина про Овечкина и Дзюбу в Госдуме: «Александр – герой, у всех на слуху. Артем успешно решил стремный кейс . У Ковальчука есть шансы, у Филиппова»

Дркушич про «Зенит» – позор российского футбола»: «Это неправда, не понимаю, почему люди это кричат . Фанаты других команд просто не хотят, чтобы мы стали чемпионами»

Бабаев об отставке Челестини: «Не нашли ответа на вопрос, что и в какой момент пошло не так . Во имя интересов ЦСКА пришли к совместному решению быстро, честно и открыто»

Отец Гуменника: «Если хочешь, чтобы ребенок был верующим, нужно не заставлять, а прививать . Объяснять, как устроен мир»

Мостовой о работе в ЦСКА: «Если меня позовут в штаб, то пойду. Парадокс нашего футбола: человека, игравшего 20 лет на высочайшем уровне, могут не допустить к работе »

Ролик дня