  • Фоменко о Лусиано и Дивееве: «Зенит» выиграл больше, чем ЦСКА. Потеря Игоря пока невосполнима, закрыть позицию тяжело. Но посмотрим вдолгую, Гонду может начать забивать»
Олег Фоменко оценил обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко после матча команды против «Зенита» (1:3) в Мир РПЛ высказался об обмене защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

Аргентинский форвард забил 1 гол в 9 играх за ЦСКА в чемпионате. Дивеев забил 1 мяч и сделал 1 передачу в 10 играх чемпионата за «Зенит».

– После матча пошли разговоры: Дивеев наносит больше ударов по воротам, чем Лусиано Гонду. Насколько в итоге правильным оказался этот обмен?

– Когда обмен случился, все говорили, что он правильный.

Сейчас, спустя время, видно: потеря Игоря для ЦСКА на данном этапе пока невосполнима. Закрыть эту позицию тяжело. Дивеев не первый раз забивает со стандарта – он хорош на втором этаже, поэтому ничего удивительного.

В целом на данный момент «Зенит» от этой сделки выиграл больше, чем ЦСКА.

Но надо смотреть вдолгую. Увидим, что будет в следующем году. Адаптация пройдет, Гонду может начать забивать в каждом матче. Все переменчиво, – сказал Олег Фоменко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
У нас в ЧР за последние 25 лет своих более-менее нормальных российских центральных защитников на пальцах одной руки можно пересчитать. Отдать его и взамен получить непонятного легионера это очень гениально.
Все так. Но кто знает, вдруг это даст толчок игре Данилова на долгие годы
Может начать. А может и не начать.
Игроцкий век короток, травмоопасные. Да и тренеры меняются часто при своем видении игры и нужных им исполнителей на данный момент. В футболе важно "Здесь и сейчас". И пока положение ЦСКА - одна печаль.
Остался бы Дивеев,то не играл бы Данилов,а он в сейчас лучший в обороне ЦСКА.Так что армейцы мало что потеряли,а вот Зенит приобрёл ЦЗ,который сильнее имеющихся.
надо смотреть на длинной дистанции. в моменте-то понятно, что ценность Дивеева выше, чем Гонду
