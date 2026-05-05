Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана. Все хорошо двигались в матче с ЦСКА, поэтому решили Джона не выпускать»

Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана.

Тренер «Зенита » Вильям Оливейра заявил, что в клубе рассчитывают на нападающего Джона Дурана .

Форвард провел на скамейке запасных весь матч против ЦСКА (3:1) в Мир РПЛ .

«В матче с ЦСКА было очень тяжело делать замены, потому что команда очень хорошо играла.

Если вы заметили, мы до последнего тянули с заменами, потому что никто не выпадал из игры (первую замену «Зенит» сделал на 82-й минуте матча – Спортс’‘).

Все хорошо двигались, поэтому решили не выпускать Дурана. Но мы на него рассчитываем», – сказал Вильям Оливейра .