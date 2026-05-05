Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана. Все хорошо двигались в матче с ЦСКА, поэтому решили Джона не выпускать»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что в клубе рассчитывают на нападающего Джона Дурана.
Форвард провел на скамейке запасных весь матч против ЦСКА (3:1) в Мир РПЛ.
«В матче с ЦСКА было очень тяжело делать замены, потому что команда очень хорошо играла.
Если вы заметили, мы до последнего тянули с заменами, потому что никто не выпадал из игры (первую замену «Зенит» сделал на 82-й минуте матча – Спортс’‘).
Все хорошо двигались, поэтому решили не выпускать Дурана. Но мы на него рассчитываем», – сказал Вильям Оливейра.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Дуран - это какой-то черный нерусский Кокорин. Все при нем, кроме рвения.
Не надо оскорблять Кокорина, он и стулом может ответить и на поле он всегда бегал
Вот отнюдь не всегда! Маньчини только к нему ключ подобрал какой-то. А так - вечный раздолбай.
Проиграл конкуренцию Соболеву. Так и запишем
Буран уже двигается в потихоньку в аэропорт,что бы улететь домой
Скатертью дорожка, главное чтобы Сливай остался
ЕГо время тоже придет скоро)))
Если бы выпустили, то обездвижил бы команду
Все двигаются хорошо, один Дуран плохо, поэтому пусть и дальше сидит- набирает кондиции на скамейке. Гениально!
Интересно, Дуран вообще больше никогда играть не будет, или просто ждет окончания контракта с арабами, чтобы свободным уйти куда-то...
Это какой-то когнитивный диссонанс. 😆
можно и на меня полагаться , мешать не буду.
