  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана. Все хорошо двигались в матче с ЦСКА, поэтому решили Джона не выпускать»
17

Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана. Все хорошо двигались в матче с ЦСКА, поэтому решили Джона не выпускать»

Вильям Оливейра: «Зенит» рассчитывает на Дурана.

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что в клубе рассчитывают на нападающего Джона Дурана.

Форвард провел на скамейке запасных весь матч против ЦСКА (3:1) в Мир РПЛ.

«В матче с ЦСКА было очень тяжело делать замены, потому что команда очень хорошо играла.

Если вы заметили, мы до последнего тянули с заменами, потому что никто не выпадал из игры (первую замену «Зенит» сделал на 82-й минуте матча – Спортс’‘).

Все хорошо двигались, поэтому решили не выпускать Дурана. Но мы на него рассчитываем», – сказал Вильям Оливейра.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?22614 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoДжон Дуран
logoВильям Оливейра
logoЗенит
РИА Новости
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дуран - это какой-то черный нерусский Кокорин. Все при нем, кроме рвения.
Ответ mit-byer
Дуран - это какой-то черный нерусский Кокорин. Все при нем, кроме рвения.
Не надо оскорблять Кокорина, он и стулом может ответить и на поле он всегда бегал
Ответ SMART789
Не надо оскорблять Кокорина, он и стулом может ответить и на поле он всегда бегал
Вот отнюдь не всегда! Маньчини только к нему ключ подобрал какой-то. А так - вечный раздолбай.
Проиграл конкуренцию Соболеву. Так и запишем
Буран уже двигается в потихоньку в аэропорт,что бы улететь домой
Ответ Spartakus1984
Буран уже двигается в потихоньку в аэропорт,что бы улететь домой
Скатертью дорожка, главное чтобы Сливай остался
Ответ SMART789
Скатертью дорожка, главное чтобы Сливай остался
ЕГо время тоже придет скоро)))
Если бы выпустили, то обездвижил бы команду
Все двигаются хорошо, один Дуран плохо, поэтому пусть и дальше сидит- набирает кондиции на скамейке. Гениально!
Интересно, Дуран вообще больше никогда играть не будет, или просто ждет окончания контракта с арабами, чтобы свободным уйти куда-то...
Это какой-то когнитивный диссонанс. 😆
можно и на меня полагаться , мешать не буду.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
17 минут назадТесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
31 минуту назадФото
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
37 минут назад
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
37 минут назад
Гусев о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Вы видели какой‑то комплекс? Его нет ни перед кем. «Динамо» показало, что может переигрывать чемпионов – не хватило забитых голов»
сегодня, 21:12
«Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций 27 мая в Лейпциге
сегодня, 21:01
Эмери вышел в финал Лиги Европы в 6-й раз. Экс-тренер «Спартака» четырежды выигрывал турнир
сегодня, 21:00
«Астон Вилла» и «Фрайбург» сыграют в финале Лиги Европы 20 мая в Стамбуле
сегодня, 20:59
Лига Европы. 1/2 финала. «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест», «Фрайбург» победил «Брагу»
сегодня, 20:58
Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»
сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
13 минут назад
Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» играло не хуже соперника – в понедельник постараемся взять реванш. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
20 минут назад
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
28 минут назад
«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории
46 минут назад
«Кристал Пэлас» вышел в финал ЛК, впервые участвуя в еврокубках. Он встретится с «Райо Вальекано» – для испанцев это дебютный сезон в этом турнире
53 минуты назад
«Реал» на фоне слухов о драке Вальверде и Тчуамени показал видео с тренировки. Болельщики ответили мемами
сегодня, 20:40Видео
У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Краснодар» в РПЛ
сегодня, 20:20
«Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» в чемпионате
сегодня, 20:05
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду и хет-триком Феликса победил «Аль-Шабаб» в гостях
сегодня, 20:01
Скопинцев выбил мяч лицом и спас ворота «Динамо» на 87-й минуте после удара Кобнана из пределов вратарской
сегодня, 19:34
Рекомендуем