21 комментарий

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«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова

ЦСКА ЦСКА
Андрей Назаров Андрей Назаров
ИИХФ ИИХФ
Иван Федотов Иван Федотов
Валерий Каменский Валерий Каменский
Люк Тардиф Люк Тардиф
Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов
Владимир Плющев Владимир Плющев
Борис Михайлов Борис Михайлов
Владимир Крикунов Владимир Крикунов
Хоккей Хоккей

Считают ИИХФ марионетками Запада.

В понедельник ИИХФ объявила, что вратарь Иван Федотов – все-таки игрок «Филадельфии», его контракт в НХЛ действителен, и назначила ему четырехмесячную дисквалифию, потому что его соглашение с ЦСКА в таких обстоятельствах нарушает трансферный регламент. Московскому клубу запретили регистрировать новых игроков в международной системе.

Официальная реакция ФХР – спокойная. А вот хоккейные эксперты гораздо свободнее в, кхм, оценочных формулировках.

Вячеслав Фетисов реагирует методом Артема Дзюбы: «Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» («СЭ»)

Андрей Назаров использует сравнение главы ИИХФ с животными: «Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф – пиренейский осел. Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России». («Чемпионат»)

Почему именно «пиренейский»? Видимо, потому что Люк Тардиф – француз, а Пиренейские горы как раз находятся на границе Франции с Испанией. Правда, родился босс ИИХФ в Канаде, а играл разве что за горный «Шамони», но это в Альпах.

Именно ослом Назаров называет Тардифа уже не первый раз.

Валерий Каменский чуть сдержаннее, но его слова весомее – он все-таки вице-президент КХЛ: «Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к международным соревнованиям. Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ». («СЭ»)

Борис Михайлов, легендарный тренер и член высшего руководства ЦСКА, не верит, что это конец: «Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится.

Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю – новые решения. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно». («СЭ»)

Владимир Крикунов, экс-тренер сборной, думает, что бороться бесполезно: «Здесь есть много юридических тонкостей. Было понятно, что ИИХФ в этой ситуации сейчас встанет на сторону клуба НХЛ. Тем более что Люк Тардиф канадец. Но если есть какие-то юридические зацепки и варианты, ЦСКА надо бороться до конца. Почему нет? Хотя я думаю, что это бесполезно. Но надо использовать все юридические возможности, чтобы попытаться сохранить права клуба на Федотова». («Р-Спорт»)

Крикунов сказал, что Люк Тардиф – канадец. Это не совсем так, глава ИИХФ родился и вырос в Канаде, но по ходу карьеры принял французское гражданство, работал в системе французского хоккея.

Правда, действовать в манере Фетисова тренер не советует – говорит, так вообще наш хоккей похороним.

Александр Кожевников, олимпийский чемпион, и должен был выдать: «Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают. Это политика. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада. Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался». (Vprognoze)

Владимир Плющев, другой бывший тренер сборной, уверен, что Международная федерация управляется с Запада: «Ничего хорошего от ИИХФ не ждал. Это организация, которая находится под контролем за океаном. Поэтому сложно было рассчитывать на решение, не ущемляющее интересов нашего спортсмена.

Многие считают, что ссориться с НХЛ не стоит, и это действительно так. Там выступает много наших ребят, лишний негатив тут не нужен. Но и решать все вопросы цивилизованным путем не получается, не помню, чтобы хоть одно решение в отношении наших спортсменов было непредвзятым». («Р-Спорт»)

***

Формулировки разные, а посыл у самых громких мнений примерно один.

У Федотова бан в ЦСКА до 2024-го, клубу запретили новичков. Сенсационное решение ИИХФ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Биятов, Алексей Филиппов

21 комментарий

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krokodilych
Ну, с Назаровым давно всё понятно. А вот во что превратился Фетисов тридцать с гаком лет спустя после своего отъезда в НХЛ... Стыдно и грустно :(((
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CherenkovF
Ситуация усложняется, с чиновников начинают сползать маски благообразности. В критической ситуации человек падает до своего реального уровня... В том числе и уровня интеллекта, воспитания, адекватности. Кроме угроз ракетами, и засовываем в зад различных предметов предъявить нашим руководителям нечего. Есть ещё анекдоты от Медведева, но это для эталона музея кринжатины.
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читак
ИИХФ - "западные марионетки"...Интересно как там дела у яблочного магната Фазеля?))

Конечно можно забить на это решение, но ведь когда-то планируют вернуться на турниры ИИХФ? Они планируют стартовать с группы А или лет пять пробиваться из какого-то дивизиона D?))
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a2wai
Можно лаять еще громче, а еще можно полаять в Спортлото.
+11
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Melnikov1968
Странно, что ИИХФ не управляется из России. У нас же все такие крутые: Третьяк, Фетисов, Быков, Каменский, Плющев, Кожевников,Назаров. Эти люди постоянно кроют ИИФХ, а на деле вас самих вертят как хотят, а вы только стонете.
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Atsuktuvas
Вот таквя дисциплина как "спортивные оскорбления" после начала сво в РФ точно развивается хорошо.
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Кавабунга Шреддоголовый
Впрочем, ничего нового. Все по заученной методичке
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arseniy.arseniev
Уважаемые люди, чемпионы, а риторика подзаборная.
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Сергей Иванов
Фетисов решил под старую #### перехватить статус главного быдлана у Назарова и Кожевникова...
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endrioo
Ответ krokodilych
Ну, с Назаровым давно всё понятно. А вот во что превратился Фетисов тридцать с гаком лет спустя после своего отъезда в НХЛ... Стыдно и грустно :(((
Истинный патриот, депутат. Всё норм.
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endrioo
Как обычно, накосячили наши функционеры, а виноваты эти продажные Западные функционеры, обажаю этот сериал.
Этот из оперы, когда наши гуру экономики и финансов говорят о том, что люди у нас в стране улыбаются, когда доллар за 100 рублей, бензин за 60 рублей за литр.
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justbored
"Осел ты пиренейский, — завопил Подходцев. — Да ведь также и нужно, чтобы он торчал. А ты его уже в третий раз засовываешь." Аверченко, А.Т.
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serg63
Нефтегазовое бабло сжимается и перераспределяется. Ждем "ножи в спину" от ФИФА и МОК...
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papadok
Почему-то решили, что НХЛ можно безнаказанно поиметь. Вспоминаем «Криминальное чтиво». Ты в порядке? - Нет, мужик, я офигеть как не в порядке...
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Ocelot
и этот посыл не "послать всех на" а что ссориться с НХЛ не стоит))
думаю Федотова скоро отпустят в НХЛ, так ли нужен клубу игрок который генерирует вокруг себя так много проблем, что впрочем касается и Филы, так что в конце концов у разбитого корыта окажутся не ЦСКА с Филадельфией а только Федотов
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Tima_Milan
Вот они во всей красе, наши кумиры детства
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Roman Araslanov
В мире животных…
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