21 комментарий

Считают ИИХФ марионетками Запада.

В понедельник ИИХФ объявила, что вратарь Иван Федотов – все-таки игрок «Филадельфии», его контракт в НХЛ действителен, и назначила ему четырехмесячную дисквалифию, потому что его соглашение с ЦСКА в таких обстоятельствах нарушает трансферный регламент. Московскому клубу запретили регистрировать новых игроков в международной системе.

Официальная реакция ФХР – спокойная. А вот хоккейные эксперты гораздо свободнее в, кхм, оценочных формулировках.

• Вячеслав Фетисов реагирует методом Артема Дзюбы: «Нужно послать Международную федерацию хоккея куда подальше! Пусть засунут это решение в одно место! Дебильные решения! Какое отношение мы имеем к ним? Мы отстранены от всех соревнований. Кто они нам такие вообще?» («СЭ»)

• Андрей Назаров использует сравнение главы ИИХФ с животными: «Мы все прекрасно понимали, каким будет решение ИИХФ в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф – пиренейский осел . Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России». («Чемпионат»)

Почему именно «пиренейский»? Видимо, потому что Люк Тардиф – француз, а Пиренейские горы как раз находятся на границе Франции с Испанией. Правда, родился босс ИИХФ в Канаде, а играл разве что за горный «Шамони», но это в Альпах.

Именно ослом Назаров называет Тардифа уже не первый раз.

• Валерий Каменский чуть сдержаннее, но его слова весомее – он все-таки вице-президент КХЛ: «Решение неправильное. Мы должны приостановить сотрудничество с ИИХФ, пока нас не допустят к международным соревнованиям . Нужно развивать свой хоккей и напрямую договариваться с клубами НХЛ. И КХЛ, и Федерация хоккея России должны напрямую вести контакт с НХЛ». («СЭ»)

• Борис Михайлов, легендарный тренер и член высшего руководства ЦСКА, не верит, что это конец: «Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится.

Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю – новые решения. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно». («СЭ»)

• Владимир Крикунов, экс-тренер сборной, думает, что бороться бесполезно: «Здесь есть много юридических тонкостей. Было понятно, что ИИХФ в этой ситуации сейчас встанет на сторону клуба НХЛ. Тем более что Люк Тардиф канадец. Но если есть какие-то юридические зацепки и варианты, ЦСКА надо бороться до конца. Почему нет? Хотя я думаю, что это бесполезно. Но надо использовать все юридические возможности, чтобы попытаться сохранить права клуба на Федотова». («Р-Спорт»)

Крикунов сказал, что Люк Тардиф – канадец. Это не совсем так, глава ИИХФ родился и вырос в Канаде, но по ходу карьеры принял французское гражданство, работал в системе французского хоккея.

Правда, действовать в манере Фетисова тренер не советует – говорит, так вообще наш хоккей похороним.

• Александр Кожевников, олимпийский чемпион, и должен был выдать: «Мы не играем ни в каких международных соревнованиях. Почему Международная федерация хоккея впаривает нам свои решения? С одной стороны, мы вроде бы никому не нужны, но при этом они за нас решают. Это политика. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф – настоящая политическая проститутка. Он выполняет желания Запада . Когда ФХР обращалась в Международную федерацию, то рассчитывала на нормальное человеческое решение. Но, видимо, Тардиф с кем-то посоветовался». (Vprognoze)

• Владимир Плющев, другой бывший тренер сборной, уверен, что Международная федерация управляется с Запада: «Ничего хорошего от ИИХФ не ждал. Это организация, которая находится под контролем за океаном. Поэтому сложно было рассчитывать на решение, не ущемляющее интересов нашего спортсмена.

Многие считают, что ссориться с НХЛ не стоит, и это действительно так. Там выступает много наших ребят, лишний негатив тут не нужен. Но и решать все вопросы цивилизованным путем не получается, не помню, чтобы хоть одно решение в отношении наших спортсменов было непредвзятым». («Р-Спорт»)

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Формулировки разные, а посыл у самых громких мнений примерно один.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Евгений Биятов, Алексей Филиппов