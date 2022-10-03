Ледовое шоу на открытии арены «Авангарда» – на уровне Олимпиады. И поставил его режиссер Сочи-2014

Туктамышева, 25/17 и мощные видеопроекции.

«Авангард» торжественно открыл новую арену – и устроил праздник для своих болельщиков. О том, что происходило в субботу вокруг первого матча КХЛ за 4 года, мы уже рассказывали, но сама предматчевая церемония достойна отдельного внимания: 23 минуты здорового пафоса, исторических постановок на льду и очень крутой работы людей, отвечающих за видеопроекции. Если вы омич – у вас обязательно побежит мурашка по телу.

После нескольких роликов на новом кубе ледовая поверхность довольно быстро превратилась в машину времени, которая перенесла всех к моменту основания Омска.

Историческая реконструкция создавалась не только благодаря видеопроекторам – но и с помощью фигуристов на льду. Кроме того, из-под сводов «G-Drive арены» спускались и специальные декорации в нужные эпохи.

Костюмы фигуристов подбирались под соответствующую эпоху – как и светодиодные декорации.

Разумеется, главной частью постановки был хоккей – а вернее, домашние арены «Авангарда». Организаторы показали первый «крытый» дом клуба – СКК им. В.Блинова (СКК «Иртыш»), построенный в 1986-м. А потом вспомнила и изначальную версию нынешнего стадиона – «Арену Омск».

Украшение этого представления – выступление Елизаветы Туктамышевой: фигуристка вышла на лед в образе Царевны-Лебедь.

«На самом деле, это была не моя задумка. Это придумали организаторы. Очень неожиданная идея, с такими красивыми декорациями, под картины Врубеля. Потрясающе! И вдохновлялись мы тоже картиной Врубеля, когда он описывал свою принцессу‑лебедя, – рассказывала позже «Матч ТВ» спортсменка.

После ее выступления на льду стали появляться лучшие моменты в истории омского клуба:

А из-под крыши спустилась конструкция огромного ястреба, которую организаторы заставили парить прямо в арене.

Закончилось все красивой песней в живом исполнении группы 25/17. По одной версии, объявленной со сцены на презентации команды, это новый гимн клуба, по другой – после вопросов из-за строчки «Былую славу «Авангарду» вернул Крылов – это просто песня для фильма, который снимает Владимир Познер.

«Авангард» уместил церемонию открытия арены всего в 23 минуты, но сделал это красиво и с размахом – словно это была Олимпиада или, как минимум, чемпионат мира. Как выяснилось, параллель была верная – всем этим занимался Андрей Болтенко, режиссер открытия Игр в Сочи.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk