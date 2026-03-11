Никитин о ЦСКА: «Ребята мыслями уже в плей-офф. Фокусируемся на получении преимущества домашнего льда. Прививаем игрокам, чтобы не переживали, на каком мы месте, а отвоевывали его»

Никитин подвел итоги матча ЦСКА против «Сочи».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче против «Сочи».

Клуб из Москвы обыграл «Сочи» в перенесенном матче регулярного чемпионата со счетом 2:1. Игра началась со второго периода.

На данный момент команда Никитина идет 4-й на Западе с 80 очками в 65 играх.

– Очередная тяжелая игра. Играли парни хорошо, но когда не забиваешь, тяжело сохранять концентрацию. Наш путь такой. Довольны победой.

– Насколько непривычно было играть два периода? Это внесло коррективы в игру?

– Собрание по-другому провели просто. Чего-то неординарного нет. Пораньше закончили. Хороший опыт, нестандартная ситуация, тоже нужно уметь сыграть вторую игру подряд.

– Повлияла корректировка календаря на подготовку команды?

– Когда летят беспилотники, в хоккей играть вторую игру подряд вообще не проблема, не думаю, что для нас это были геройские сверхусилия, сейчас есть пару дней до выезда, мы это рассматриваем как этап подготовки, вообще не обращали на это внимания.

– Можно ли говорить, что подготовка к плей-офф идет по запланированному маршруту?

– Маршрут запланирован лигой. Готовимся, ребята мыслями уже в плей-офф. Хотя выезд непростой будет и соперники хорошие. Главное, чтобы живы-здоровы все были.

– Для вас важно получить преимущество домашнего льда?

– Оно не зря преимуществом называется. Мы фокусируемся на заслуженном получении преимущества. Прививаем ребятам, чтобы они не переживали, на каком месте мы идем, а отвоевывали его. Тогда это будет преимущество, – сказал Никитин.

ЦСКА победил «Сочи» в перенесенном матче – 2:1. Команда Никитина выиграла 3-ю игру подряд и идет 4-й на Западе