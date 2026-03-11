Фьоре о хет-трике в матче с «Торпедо»: «Сегодня был мой день. У меня замечательные партнеры Окулов и Маклауд, они облегчают задачу по забиванию голов»
Нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре высказался о хет-трике в матче с «Торпедо» (4:1).
«Сегодня был мой день, у меня замечательные партнеры Константин Окулов и Майкл Маклауд, они облегчают задачу по забиванию голов для меня.
Волнение перед третьим голом, когда получил шайбу перед пустыми воротами? Ничего такого не испытывал. Увидел, что шайба у меня, знал, что она точно залетит, какой-то инстинкт сработал», — сказал Фьоре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Ещё и отец присутствовал на матче. Порадовал батю. Молодец.
Почаще бы инстинкты срабатывали.
