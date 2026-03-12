НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» (1:4), «Монреаль» одолел «Оттаву» (3:2).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Последние пару дней многие ребята спрашивают откуда вылазят " эксперты" , которые забрызгивают хоккейные ветки кучей постов , пример Олег_1117098695.
На сейчас у данного владельца аккаунта в рейтинге стоит + 14 . Я посмотрел всю его ленту и путём легкого сложения реально получилось - 185 баллов.
Такая же история и у iExpert .
На это у меня ушло 20 минут , уверен если поковыряться по настоящему таких аккаунтов будет больше.

Отсюда вопрос к редакции :
Это ваши протеже, что вы так по блатному проводите им подсчёт баллов?
Ответ Вадим Скорин
Последние пару дней многие ребята спрашивают откуда вылазят " эксперты" , которые забрызгивают хоккейные ветки кучей постов , пример Олег_1117098695. На сейчас у данного владельца аккаунта в рейтинге стоит + 14 . Я посмотрел всю его ленту и путём легкого сложения реально получилось - 185 баллов. Такая же история и у iExpert . На это у меня ушло 20 минут , уверен если поковыряться по настоящему таких аккаунтов будет больше. Отсюда вопрос к редакции : Это ваши протеже, что вы так по блатному проводите им подсчёт баллов?
С упомянутым вами iExpert сталкивался !!!
И вопрос к редакции возник такой же !!!😂😂😂
Ответ Вадим Скорин
Последние пару дней многие ребята спрашивают откуда вылазят " эксперты" , которые забрызгивают хоккейные ветки кучей постов , пример Олег_1117098695. На сейчас у данного владельца аккаунта в рейтинге стоит + 14 . Я посмотрел всю его ленту и путём легкого сложения реально получилось - 185 баллов. Такая же история и у iExpert . На это у меня ушло 20 минут , уверен если поковыряться по настоящему таких аккаунтов будет больше. Отсюда вопрос к редакции : Это ваши протеже, что вы так по блатному проводите им подсчёт баллов?
Комментарий скрыт
Сезон для Кэпс закончен, с турнирной точки зрения. В оставшихся играх помогите всей командой забить Овечкину сколько там недостаёт ещё до Грецкого, и отпустите Саню на пенсию.
Ответ Крис Тюша
Сезон для Кэпс закончен, с турнирной точки зрения. В оставшихся играх помогите всей командой забить Овечкину сколько там недостаёт ещё до Грецкого, и отпустите Саню на пенсию.
Слава богу
Демигод забросил очень важную шайбу. такое ощущение, что прибавил под конец сезона после молчания.
3-2 Монреаль
Сашке что нибудь заковырять
Ответ Олег Трофимов
Сашке что нибудь заковырять
Козюлю обратно в нос?)
Ответ Олег Трофимов
Сашке что нибудь заковырять
У сашки заковырялка совмем высохла
В гостях "Филадельфии" Овечкин забил 28 шайб, 17 в равных составах, 11 в большинстве, 18 раз по одной шайбе, 5 дублей, сделал 13 передач , - 4 , в 41- м матче из 44- х возможных, пропустил две игры из-за травм, 22.03.11, 01.11.13 и один матч дисквалификация за грубую игру, 05.12.09 .
В 26 - ти матчах из 41- го отметился результативными действиями.
Восемнадцать шайб из 28- ми забросил с нашивкой капитан.
"Вашингтон" выиграл 20 матчей, 21 проиграл, без Овечкина в составе два матча выиграли , один проиграли.
"Кэпиталз" бросили по воротам соперника 1195 раз, из них Овечкин 177 бросков, в графе броски в двух матчах 10+, в одном 0 бросков.
В гостях у "Филадельфии Флайерз" 9 раз открывал счёт в матче, забросил три победные шайбы ( все в р/с ) .
В гостевых играх с "Лётчиками" в пустые ворота забил дважды: 50 - ю (794-ю) и 51 - ю (795-ю) .
Признавался в гостевых встречах с "Филадельфией" 6 раз первой звездой матча, 5 раз второй, 3 раза третьей.
28- ю (879- ю) , 06.02.2025 , в равных составах (5*5), с передачи Мартина Фехервари .
В 98- й раз в карьере забросил на последней минуте периода.
В 148- й раз в карьере сравнял счёт в матче ( всего в гостях с "Филадельфией" 6 раз сравнивал счёт в матче) .
Семнадцать шайб из 28- ми забросил в выигранных матчах.
Овечкину забить, команде победить.
На данный момент у всех лидеров Вашингтона по 50 очков - Овечкин, Уилсон, Чичран, Строум.
Но в позициях по всей лиге - это лишь 72-76 места...
Ответ Кирилл Шарапов
На данный момент у всех лидеров Вашингтона по 50 очков - Овечкин, Уилсон, Чичран, Строум. Но в позициях по всей лиге - это лишь 72-76 места...
Норм, кучно идут:-)
Ответ Барин
Норм, кучно идут:-)
Кучно в " молоко"
Тяжеловато сегодня будет зацепить очки с Оттавой, надо хотя бы брать очко, в Атлантике заруба мощная.
У Хабсов и так все неплохо !!!👏👏👏
Дайте Оттаве шанс зацепиться за возможность попасть в ПО !!!
✌️✌️✌️
Ответ den dare
У Хабсов и так все неплохо !!!👏👏👏 Дайте Оттаве шанс зацепиться за возможность попасть в ПО !!! ✌️✌️✌️
Нее, нам очки нужнее. Минимум очко надо брать. Оттава за пиками надо )))
Ответ Oleg Kyakh
Нее, нам очки нужнее. Минимум очко надо брать. Оттава за пиками надо )))
Понимаю , на Востоке плотно очень !!!
С 4го по 8е место разбег всего в 2 очка !!!
Ну очень люблю красивые истории про заскакивание в ПО на последних секундах!!!
Всем командам - удачи !!!✌️✌️✌️
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
4 минуты назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
30 минут назад
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
42 минуты назад
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
54 минуты назад
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
58 минут назад
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
сегодня, 18:11
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
17 минут назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Браташ о 6:2 с «Барысом»: «Улучшения есть, но главная работа впереди. «Адмирал» взял 7 очков за последние 6 домашних матчей – неплохой результат»
сегодня, 13:44
