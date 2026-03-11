«Омские Крылья» будут играть в СКК им. Блинова в плей-офф ВХЛ

«Омские Крылья» будут играть в СКК им. Блинова в плей-офф.

Домашние матчи «Омских Крыльев» в плей-офф Olimpbet ВХЛ, вероятно, пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Блинова. «Мы проведем игры плей-офф «Омских Крыльев» в СКК им. Блинова», – сказал руководитель департамента по строительству Петр Дудкин, курирующий процесс реконструкции арены. На данный момент «Омские Крылья» набрали 73 очка после 58 матчей и занимают 9-е место в общей таблице ВХЛ. Регулярка завершится 18 марта. В легендарный СКК Блинова в Омске вот-вот вернется хоккей! Реконструкция легендарного стадиона – это волшебство