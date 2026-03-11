Дмитрий Михайлов: «У «Сочи» нет стабильности. Один мудрый тренер мне сказал: «В хоккей нельзя играться, нужно играть». Когда хоккеисты это поймут, результаты будут лучше»

Дмитрий Михайлов высказался об игре «Сочи».

Главный тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов отметил, что у команды нет стабильности.

Сегодня «Сочи» в перенесенном матче проиграл ЦСКА со счетом 1:2. Игра началась со второго периода.

– Второй период соперник агрессивно начал, имел преимущество, в перерыве сделали коррективы, выправили ситуацию, но допустили ошибку. Это игра на результат. Этому нужно учиться.

– В двух подряд матчах с ЦСКА удалось избежать разгромов. Довольны действиями своей команды?

– Если правильно играть и выполнять тактику, разгромов никогда не будет. А что касается матчей с ЦСКА, понятно, что обидные голы в концовках – системная игра соперника, этому тоже надо учиться, чтобы такого не допускать и переворачивать игры в свою пользу.

– За то время, которое вы находитесь у руля клуба, команда прогрессирует?

– Если смотреть по чемпионату, у нас были хорошие матчи, но, к сожалению, нет стабильности, над ней надо работать. Один очень великий и мудрый тренер мне сказал: «В хоккей нельзя играться, в хоккей нужно играть». Когда хоккеисты это поймут, результаты будут лучше, – сказал Михайлов.