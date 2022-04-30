У Сергея Федорова – 15 топовых наград. Теперь есть и тренерский трофей

Сергей Федоров – великий игрок, который золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего хоккея. После окончания карьеры он поработал генеральным менеджером ЦСКА – с Радуловым в составе та команда в 7 матчах проиграла «Магнитке» Ильи Воробьева в финале. Шесть лет спустя Федоров снова встретился с «Металлургом» в финале и выдал настоящий триллер, вернувшись с 1-3 и завоевав титул.

Победа не делает его великим тренером, но заставляет уважать его путь длиною в сезон – когда великий игрок становится тренером, к нему всегда относятся с настороженностью, особенно когда его назначают вместо тренера-чемпиона по решению секретного наблюдательного совета ЦСКА. Федоров бодро прошел сезон, у него остался тренерский штаб, и вместе они завершили год эффектной победой – неизвестно, что будет дальше, но это однозначный триумф великого игрока, который взял трофей в первый же сезон. Возможно, сыграть больше 1000 матчей в НХЛ все же важнее, чем посмотреть их.

И без того внушительный список наград легенды пополнился еще одной.

На всякий случай переведем последние три награды. «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку сезона в НХЛ. «Селки Трофи» – лучшему форварду оборонительного плана. «Тед Линдсей Эворд» – лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.

С учетом того, что ЦСКА все еще остается мощным и богатым клубом, а следующий сезон КХЛ пройдет при минимальном количестве легионеров, Сергей Федоров и его команда могут помечтать и о втором титуле подряд.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев