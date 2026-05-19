  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мостовой о встрече с Овечкиным: «Смотрели футбол, посмеялись, пошутили. Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды»
0

Мостовой о встрече с Овечкиным: «Смотрели футбол, посмеялись, пошутили. Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды»

Мостовой рассказал о встрече с Овечкиным в Москве.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о встрече с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в Москве.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Виделись с ним на выходных. Встретились у общего друга, смотрели вместе футбол. Посмеялись, пошутили.

Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды». Тем более он в прекрасном настроении и форме», – сказал Мостовой. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoСпорт-Экспресс
logoВашингтон
logoАлександр Мостовой
logoНХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Общий друг - это я, если что.
ОтветPoмaн Ротенберг
Общий друг - это я, если что.
Ты забанен, петя.
А тот ему ответил: "И ты, Саша, тоже не заканчивай. Осталось ещё много недосказанного".
"Смотрели футбол, посмеялись"
наш смотрели? тогда понятно))
ОтветБ.И.С.
"Смотрели футбол, посмеялись" наш смотрели? тогда понятно))
если бы "наш" поплакали бы скорей🤣✌️
ОтветSplin
если бы "наш" поплакали бы скорей🤣✌️
да ладно... это реально смешно. включи любой матч РПЛ, звук замени на музыку из Шоу Бенни Хилла.
можешь не благодарить))
Мостовой сидит с нефутбольным человеком, смотреть онлайн, без регистрации и смс
ОтветАлександр Кошечкин
Мостовой сидит с нефутбольным человеком, смотреть онлайн, без регистрации и смс
У Овечкина целыйх гол за футбольное Динамо.
Что за дичь, Спортс?) Вы реально открыли вакансию диванного комментатора? 😂
Всех баб не. Все рекорды не побьешь.
Это что за тусовка такая была
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»
19 мая, 07:10
Карбери о будущем Овечкина: «Держу в голове два сценария. «Вашингтон» подходит к вопросу так – мы даем ему время побыть с семьей и поразмыслить»
18 мая, 11:26
Овечкин планирует посетить финал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (ТАСС)
18 мая, 07:45
Рекомендуем
Главные новости
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
2 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
11 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
15 минут назад
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
24 минуты назад
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Боб Хартли: «Мои команды 9 раз доходили до финала и 8 раз брали титул. Я родился под счастливой звездой, наверное. А еще всегда тренировал хорошие команды, ха-ха»
сегодня, 13:17
Брагин о Кучерове в ЦСКА: «Отговаривал его уезжать! Сказал: «Оперироваться буду в Америке, этот вопрос не обсуждается». Агенты провели работу»
сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
16 минут назад
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
41 минуту назад
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
57 минут назад
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Береглазов о том, может ли «Локомотив» выиграть Кубок Гагарина в третий раз подряд: «У команды есть все. Костяк сохранится, надеюсь. Мы хорошо подготовимся»
сегодня, 14:25
Рэй Беннетт вошел в тренерский штаб «Вашингтона». Специалист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо» в 2022 году
сегодня, 14:11
Уолш продлил контракт с «Барысом» на год. Защитник набрал 46 очков в 68 матчах сезона
сегодня, 13:57
Рекомендуем