Мостовой о встрече с Овечкиным: «Смотрели футбол, посмеялись, пошутили. Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды»

Мостовой рассказал о встрече с Овечкиным в Москве.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о встрече с капитаном «Вашингтона » Александром Овечкиным в Москве.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ .

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Виделись с ним на выходных. Встретились у общего друга, смотрели вместе футбол. Посмеялись, пошутили.

Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды». Тем более он в прекрасном настроении и форме», – сказал Мостовой.