Мостовой о встрече с Овечкиным: «Смотрели футбол, посмеялись, пошутили. Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о встрече с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в Москве.
40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Виделись с ним на выходных. Встретились у общего друга, смотрели вместе футбол. Посмеялись, пошутили.
Сказал ему: «Саша, не надо заканчивать, еще остались рекорды». Тем более он в прекрасном настроении и форме», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
