Коледов перейдет в «Амур» из СКА («СЭ»)

Защитник Павел Коледов продолжит карьеру в «Амуре ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/26 Коледов играл за «Адмирал» и СКА. Всего он набрал 7 (3+4) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. Он также принял участие в 3 играх плей-офф.

Срок соглашения игрока со СКА истекает 31 мая.