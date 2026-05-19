Коледов перейдет в «Амур» из СКА («СЭ»)

Защитник Павел Коледов перейдет в «Амур».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/26 Коледов играл за «Адмирал» и СКА. Всего он набрал 7 (3+4) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. Он также принял участие в 3 играх плей-офф.

Срок соглашения игрока со СКА истекает 31 мая.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Снова на Дальний Восток)
ОтветShaiba Bash
Снова на Дальний Восток)
Эххх, зря уходил из СЮ. Хорошо он тогда в последних сезонах смотрелся. А бросок у него какой был. Ну может хоть в Амуре попрёт.
