Во всех 12 сериях 1-го и 2-го раундов Кубка Стэнли-2026 был хотя бы один овертайм. Это 3-й случай в истории

Во всех 12 сериях первого и второго раундов плей-офф НХЛ был хотя бы один овертайм.

Кубок Стэнли-2026 стал третьим в истории НХЛ, в котором все первые 12 серий включали как минимум один овертайм.

Ранее это также произошло в 2013 и 2001 году.