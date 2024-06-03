Теперь Мирра спасает весь «Ролан Гаррос». Мы разделили с ней счастье на контрасте

Андрей Васильев – рядом с героиней в Париже.

Помните, Мирра Андреева однажды уже спасала наш день? Умножьте те впечатления минимум на пять, чтобы лучше понять эмоции этого понедельника.

Мирра теперь спасает для нас целый турнир, она осталась одна.

После четкой победы над подругой Варварой Грачевой – почти год как француженкой , – когда почти десять тысяч болельщиков последнего местного игрока, а не только сама соперница, были против.

***

До появления Мирры понедельник нагонял тоску по одному и тому же сценарию.

Элина Аванесян была прекрасна в первом сете (хотя вообще всегда ), пока не вымоталась , а Жасмин Паолини все настолько не перевернула.

Даниил Медведев тоже взял первый сет на Корте Сюзан Ленглен – но у Алекса де Минаура нашлись ответы на все, а наш последний мужчина не выдержал его уровня и на грунтовых мозолях вышел из турнира.

Мирра Андреева играла на той же арене следом, и она знала суть: «Я видела, как играла Элина, знала, как сыграл Даниил. Смотрела матч Элины, первый сет – думала: ого, вот это круто. Дальше уже нет, просто видела, что проиграли».

А эта суть давила. По крайней мере придавливала нас – тех, кто посмотрел два проигранных матча подряд.

Но Мирра была фаворитом – и сделала все нужное.

***

Как только Мирра закрыла первый сет, объяснять свое поражение пришел Даниил Медведев. Ни он, ни Элина Аванесян не выглядели такими уж разочарованными: оба говорили о том, что сделали все возможное против более сильного соперника.

С одной стороны, было приятно это видеть, с другой – проще было бы выкинуть досаду, позлиться вместе (на обстоятельства, соперника или все разом), если бы они пришли с монологом в стиле Анастасии Потаповой после 0:6, 0:6.

Но и тут спасла Мирра!

Ее юное и одновременно такое взрослое счастье заслонило все.

Мы смотрели на Мирру вот с такой улыбкой – как у Кончиты Мартинес.

Когда ее 17-летняя ученица в прямом эфире обращала фанатов Грачевой, заряжавших весь матч забавное «Варварá» с местным ударением, в своих.

«Было тяжело играть против французских болельщиков, – первым делом сказала она в интервью на корте и услышала первый раунд аплодисментов. Но я очень рада это преодолеть. Спасибо за поддержку – не ото всех, но от некоторых из вас (овация после шуточки чуть громче). Я умею использовать жесткую поддержку соперницы: помогает взбодриться. Когда они кричали «Варварá! Варварá!», я пыталась представить, что они кричат мое имя».

И Корт Сюзан Ленглен теперь уже в реальности заскандировал: «Мирра! Мирра!»

***

Теперь Мирра одна.

В своем первом четвертьфинале «Большого шлема», самая молодая с 2005-го.

– Немного давления добавляет, потому что осталась такая последняя, – ответила она на наш вопрос со смесью смущения и гордости. – Но давление всегда есть, так что я уже знаю, как с ним играть.

Да, дальше большая проблема – Арина Соболенко, нужен и уже анонсирован на уровне желания реванш (с осторожным сопровождением: «Хочу выиграть еще больше геймов», пока на грунтах Мадрида получалось четыре и пять).

Но Мирре Андреевой всегда хочется верить.

В Мирру Андрееву – тоже.

Джокович выживает на «Ролан Гаррос»: травма, падения, споры – но второй раз спасся с 1:2 по сетам

Фото: Gettyimages /Dan Istitene