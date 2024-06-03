Аванесян доминировала в 1/8 «Ролан Гаррос» – а потом взяла гейм в двух сетах. Что это было?

Элина Аванесян засияла на прошлогоднем «Ролан Гаррос» , когда вышла в четвертый круг, попав в сетку как лаки-лузер. С тех пор она доказывала, что этот взлет был неслучайным:

● В этом году выиграла все три матча у соперниц из топ-10 – лучше статистика только у Анны Калинской (5:0).

● На «Ролан Гаррос» снова вышла в четвертый круг, пройдя восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн в тяжелейшем матче, докатившемся до решающего тай-брейка.

В 1/8 финала она играла с №15 в мире Жасмин Паолини – и особого оптимизма до матча добавляло то, что Аванесян никогда в карьере не проигрывала соперницам из топ-15. На ее счету было пять побед в пяти матчах.

Но с Паолини не получилось – 6:4, 0:6, 1:6.

За счет чего Аванесян взяла первый сет

● Она очень хорошо держала глубину и строила розыгрыши плотными ударами под заднюю линию. Посмотрите – глубоко в один угол, глубоко в другой угол, очко выиграно.

● За счет движения мяча по углам она держала мяч подальше от главного оружия Паолини – агрессивного форхенда.

● Элина уничтожала пуховую вторую подачу соперницы. Она либо клала навылет.

Либо получала позиционное преимущество.

Паолини тоже пыталась так делать, но у нее получалось в разы хуже, потому что Аванесян очень здорово и быстро выходила из движения и умело сохраняла глубину оборонительными ударами.

● В обороне россиянка вообще работала очень здорово. Например, за счет полусвечек – как в этом розыгрыше.

Она нейтрализовала первую атаку свечой под заднюю линию и заставила Паолини саму перейти на полусвечки. А потом уже дождалась удобного мяча, чтобы сыграть более плоско и реализовать позицию.

● И хорошей игре Аванесян очень помогала ужасная игра итальянки, которая только в первых трех геймах наколотила восемь невынужденных ошибок. А всего за первый сет у нее было 23.

Особенно часто Паолини сбоила, когда уже подготовила все для завершающего удара – и потом посылала его в сетку или аут.

Что изменилось после первого сета

На самом деле проблемы появились еще при счете 5:2 в первой партии, когда Элина впервые подавала на сет. Она стала чуть менее стабильной и зажималась на подаче – первая иногда летела со скоростью в районе 130 км/ч. При том, что у Аванесян рост 172 см.

Но со второго сета рисунок игры полностью изменился.

● Паолини стала меньше ошибаться. Во втором сете было 9 невынужденных, в третьем – 13. В сумме – 22. Меньше чем за один первый сет.

● Паолини добавила агрессии и начала контролировать динамику разменов. Ее плотные удары справа и рывки к сетке (которых стало намного больше) уже не позволяли Аванесян планомерно раскладывать ее по углам. Наоборот, уже Элина чаще носилась по задней линии в попытках как-то задержаться в розыгрыше.

● Это во многом иллюстрируется статистикой по вынужденным ошибкам. В первом сете у Паолини их было 11, во втором – всего 7, а в третьем – вообще одна. То есть давление со стороны Аванесян постоянно снижалось.

● Кроме того, итальянка решила проблему того, что Аванесян атаковала ее вторую подачу, тем, что просто ее практически не давала. В первом сете ее процент попадания первым мячом составлял 63%, во втором – 75%, а в третьем – вообще 88%. И процент реализации первой подачи тоже подкачался.

● А подача Аванесян как раз стала проблемой. Элина – высокая. Но средняя скорость первой подачи у нее была ниже 140 км/ч. Конечно, Паолини этим пользовалась.

● Другая проблема – при всем умении давить, бить глубоко и сильно Аванесян не хватало агрессии. Опять же, простые цифры. За весь матч она сделала всего 9 виннерсов, а во втором и третьем сетах – в сумме всего три. Понятно, что это грунт. Понятно, что Паолини шикарно двигается. Но неспособность доминировать с задней линии налицо.

● И у нее не было никаких идей, как что-либо изменить. Паолини, например, со второго сета стала больше бегать к сетке – но у Аванесян в арсенале такого приема нет.

Как это выглядело изнутри? Аванесян все равно довольна, она слишком рано устала

Через час после матча Элина Аванесян пришла общаться уже без большого черного тейпа но ноге и звучала позитивно.

– Я довольна тем, что показала. Вышла с корта опустошенная, сделала все, что могла. Первый сет отыграла очень хорошо. Мне кажется, все свои силы там и оставила. Но и Жасмин провела отличный матч.

– При этом третий сет вы начали с брейка, как первый, мы рассчитывали на продолжение.

– Я тоже очень рассчитывала на продолжение. К сожалению, его не было.

– Почему в третьем сете не получилось так продолжить?

– Я подустала после первого, действительно все силы как будто вложила в него. А Жасмин стала намного активнее, намного сильнее.

– Когда ушли с корта после 0:6 во втором сете, думали ли что-то поменять кардинально в игре? Чтобы удивить и этим переломить.

– У меня была единственная цель – показать все, что у меня есть на данный момент. Бегать там, пока не устану, пока не упаду. Выложить все. И я это сделала, поэтому довольна этим днем.

– При 5:2 у вас не получилось сразу подать на первый сет. Может быть, это что-то поменяло? Если бы не пара лишних геймов, возможно, меньше бы устали.

– Я занервничала. Действительно подустала к тому моменту. Но старалась продолжать давить ментально. Никто не знает и не узнает, к сожалению, [как было бы, если бы удалось подать на сет при 5:2], но все же я считаю, что хорошо провела матч.

– Вы играли с тейпом на колене. Он вам мешал?

– Честно говоря, понятия не имею, почему у меня все так было затейпировано. Просто доверяю своему физио. Никакой серьезной травмы у меня нет, это просто превентивная мера, чтобы сохранить меня в хорошей форме.

– Результат у вас в итоге тот же, что и на прошлом «Ролан Гаррос». А ощущения от собственной игры?

– Несмотря на то, что результат такой же, в этом году сыграла я намного лучше. Даже по счету видно: матчи были легче, уверенности у меня больше, уровень игры был выше.

Мы влюблены в Элину Аванесян

Фото: AP Photo /Christophe Ena; Gettyimages.ru /Clive Mason; eastnews.ru /Alain JOCARD / AFP