Джокович выживает на «Ролан Гаррос»: травма, падения, споры – но второй раз спасся с 1:2 по сетам

После того, как Новак Джокович спасся с 1:2 по сетам в матче с Лоренцо Музетти, была вероятность, что он и по игре возродится – и начнет показывать тот теннис, который способен приносить «Большие шлемы».

Этого не случилось – по многим причинам. Но у Джоковича такой характер, который позволяет вытаскивать даже самые тяжелые матчи – если соперник немного дрожит и помогает. Именно это и произошло против Франсиско Серундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 5:7, 6:3.

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Джокович приехал на матч вот в таком виде – с тейпом на правом колене.

В первом сете казалось, что никакие пережитые нагрузки и никакие повреждения на серба не влияют. Но в начале второго серб вызвал врача, который массировал ему колено и дергал за ногу.

Вскоре после этого он еще раз вызвал врача – а с ним и супервайзера, которому он высказывал за качество корта. Новак хотел, чтобы его чаще разметали – проходили по нему специальным приспособлением, которое равномерно распределяет частицы грунта. Обычно это делают перед началом сета, а Джокович хотел – чтобы раз в четыре гейма.

И во время этого разговора Новак в том числе сказал: «Я повредил колено, потому что быстро дернулся и поскользнулся. Я постоянно поскальзываюсь».

Наверняка это произошло в третьем круге против Музетти – там Джокович тоже просил разметать корт чаще, чтобы грунт не собирался в скользкие кучки.

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Перед четвертым сетом Джокович что-то серьезно обсуждал с врачом и попросил добавить ему обезболивающих.

При этом травма не то чтобы делала его игру совсем ужасной. Но были моменты, когда становилось очевидно, что Новак чувствует себя далеко не на 100%.

Он тяжело восстанавливался после длинных розыгрышей и прихрамывал между ними.

В некоторых разменах он просто не бежал за сложными мячами и не пытался их достать. Особенно за укороченными. А иногда он пытался, но терял под собой ноги.

Иногда проблемы с движением проявлялись в том, что Новак отказывался от резкого торможения.

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Несмотря на все проблемы, Джокович играл неплохо – просто Серундоло играл лучше. Он отлично читал подачу серба и создавал себе шансы на брейк в большинстве геймов. Он заколачивал с форхенда и почти не ошибался. Он стабильно держался с бэкхенда – который у него намного слабее.

Но было понятно, что, если Серундоло сбавит хоть немного, Джокович его съест. Это и произошло в четвертом сете. Аргентинец вел 4:3 и 30:15 на подаче, но потом дал двойную ошибку, получил от Новака бэкхенд по линии и сам ошибся слева.

И Джокович вгрызся.

При счете 5:5, например, он отыграл брейк-пойнт и удержал гейм, хотя вообще не попадал первой подачей. А при счете 5:6 серб так виртуозно грузил сопернику под бэкхенд – и тот трещал и ломался. И в итоге Джокович перевел матч в пятый сет.

***

В пятой партии все началось классически. Джокович поймал такой ритм, что было ощущение – он никогда не промахнется. При этом он был агрессивен, бил глубоко, раскладывал соперника по углам. На пятом часу игры вся его игра заработала.

Но надо отдать должное Серундоло – уступая 0:2, он снова нашел ту агрессию, которая приносила ему успех. И отыграл брейк.

А потом Джокович упал.

И выдал возмущенный спич: «Молодцы, ребята. Молодцы. Лучше нас знаете. Вообще не скользко. Играть не опасно. Молодец, супервайзер. Молодцы, служба эксплуатации. Вообще не скользко».

И через пару розыгрышей поскользнулся еще раз – но подачу удержал.

При счете 3:3 Джокович снова полежал на корте – но уже после до нелепости виртуозного удара с лета в шпагате.

В следующем гейме Серундоло вел 40:0, но Джокович уже был в режиме несгибаемого. С больным коленом, в 37 лет, почти на шестом часу игры он покрывал корт так, как не может, наверное, никто в мире.

Результат такой отдачи – брейк, заработанный филигранным форхендом по линии, задевшим самый краешек задней линии. А после брейка серб под ноль подал на победу.

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Новак во втором матче подряд спасся с 1:2 по партиям – только в этот раз еще и отыграл брейк в четвертом. Теперь у него 40 побед в пятисетовых матчах – до рекорда Илие Настасе осталось всего две.

Но он будет надеяться, что в четвертьфинале против Каспера Рууда так много играть не придется.

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