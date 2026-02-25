Сантьяго (ATP). Табило, Гарин, Комесанья вышли во 2-й круг, Берреттини, Бусе выбыли, Копршива снялся
В Сантьяго сыграли первый круг турнира ATP 250.
Маттео Берреттини проиграл Эмилио Наве в первом круге в Сантьяго.
Cетка турнира здесь.
BCI Seguros Chile Open
Сантьяго, Чили
23 февраля – 1 марта 2026
ATP 250
Призовой фонд – 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
