  • Дубай (ATP). Рублев, Хачанов, Медведев, Бублик, Меньшик, Грикспор вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
74

В Дубае проходит первый круг турнира ATP 500.

Даниил Медведев победил Шана Цзюньчэна в первом круге в Дубае.

Карен Хачанов обыграл Александра Шевченко, Андрей Рублев – Валентина Руайе.

Cетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

23 февраля – 28 февраля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 3 311 005 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoATP
logoDubai Duty Free Tennis Championships
результаты
74 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
тренеру, который научит Перикара хотя бы как-то принимать подачу, хотя бы вторую (!!!) , можно при жизни памятник ставить.
хотя я лично не верю, что этот шкаф обучаемый
Ответ Vadim Vadim_1116553755
тренеру, который научит Перикара хотя бы как-то принимать подачу, хотя бы вторую (!!!) , можно при жизни памятник ставить. хотя я лично не верю, что этот шкаф обучаемый
Предыдущий его научил просто подставлять ракетку, и в прошлом году, он даже турнир один так выйграл. В этом году сначала подача у него пропала, щас он восстанавливает ( только для тех кто после 50 в рейтинге, остальные умеют принимать). И теперь выступает на квалификациях. Дальше его, любой закроет.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
тренеру, который научит Перикара хотя бы как-то принимать подачу, хотя бы вторую (!!!) , можно при жизни памятник ставить. хотя я лично не верю, что этот шкаф обучаемый
он заметно лучше стал мяч в корте держать, в прошлом сезоне для него 5+ ударов за розыгрыш было чем-то невообразимым, сейчас он хоть как-то пытается играть. другое дело, что в этом сезоне у него начала сбоить подача, от этого результаты еще хуже чем были
Шевченко после выигранного сета скакал, как будто выиграл Уимблдон)) А сейчас после каждого проигранного очка пучит глаза в сторону тренеров и трясёт руками
Даню с уверенной победой и удачи в следующих матчах!
Роджер на матче Стэна сидит:)
Ответ cosset
Роджер на матче Стэна сидит:)
Наверное они очень блески ,
Ответ cosset
Роджер на матче Стэна сидит:)
Очень близки ,очень >0
Даню с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг турнира.
Мальчик в узких трусиках выбросил циципса из топ-40, увы
У Джека татуха колхозная
Повозиться пришлось Карену. Мяч летел хуже, чем в Дохе, хотя там корты медленнее.
Карена с победой и выходом во второй круг турнира.
Сделал Каренн брейк и будет подавать новыми мячами. Надо постараться подтвердить брейк.
Рекомендуем