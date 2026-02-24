Дубай (ATP). Рублев, Хачанов, Медведев, Бублик, Меньшик, Грикспор вышли во 2-й круг, Циципас выбыл
В Дубае проходит первый круг турнира ATP 500.
Даниил Медведев победил Шана Цзюньчэна в первом круге в Дубае.
Карен Хачанов обыграл Александра Шевченко, Андрей Рублев – Валентина Руайе.
Cетка турнира здесь.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
23 февраля – 28 февраля 2026
ATP 500
Призовой фонд – 3 311 005 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
