Остин (WTA). Захарова, Селехметьева, Биррелл, Стернс вышли во 2-й круг, Винус, Андрееску, Блинкова выбыли
В Остине завершился первый круг турнира WTA 250.
Оксана Селехметьева победила Алисию Паркс в первом круге в Остине.
Винус Уильямс проиграла Айле Томлянович.
Сетка турнира здесь.
ATX Open
Остин, США
23 февраля – 1 марта 2026
WTA 250
Призовой фонд – 283 347 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Оксана ! Хороший матч провела и добилась успеха. С победой и выходом в следующий круг.
Паркс как всегда ходит с видом "Я вообще вам всем одолжение сделала, что приехала сюда".
Паркс как всегда ходит с видом "Я вообще вам всем одолжение сделала, что приехала сюда".
Не того у Серены набралась... Ну, зато у человека нет никаких ментальных проблем в духе Айявы и Осаки (при таком подходе ей это не грозит), она ощущает себя на корте королевой и ей всё равно, чем закончились другие матчи, где она чувствовала себя также. Их итог по ней не бьёт - такой уверенности в себе, которую она на языке тела транслирует, можно позавидовать.
Не того у Серены набралась... Ну, зато у человека нет никаких ментальных проблем в духе Айявы и Осаки (при таком подходе ей это не грозит), она ощущает себя на корте королевой и ей всё равно, чем закончились другие матчи, где она чувствовала себя также. Их итог по ней не бьёт - такой уверенности в себе, которую она на языке тела транслирует, можно позавидовать.
В третью сотню её надо отправить, может там гонора поубавится.
Грустно пока во втором, но будем считать счёт 3:0 в пользу Паркс хорошей приметой... В первом сете с него удалось отыграться, интересно получится во второй раз у Оксаны или нет?
Опять мяча нифига не видно как в Дубаях
Шрамкова - Юань - 6:4, 5:4, подача на матч, и 40-0 на подаче Шрамковой. Казалось бы, что тут может случиться 🤦♂️😎👀
иностранный комментатор говорит, что якобы Анютка может говорить на 7 языках, включая китайский
иностранный комментатор говорит, что якобы Анютка может говорить на 7 языках, включая китайский
Так и есть
писец , у Блинковой была два бейка на 40:0 и она их упустила, зато свою отдала
писец , у Блинковой была два бейка на 40:0 и она их упустила, зато свою отдала
0 из 6 у Ани. У Ивы 1 из 1 пока что.
Посмотрел реакцию Насти Захаровой после победы в первом круге и сразу вспомнилась Лена Рыбакина после победы в финале ТБШ)) Настя радовалась так, как будто она ТБШ выиграла, а Лена наоборот была такой спокойной, как будто первый круг прошла.
Мастер класс показала Мила Йович нашей Анютке.... Такое ощущение,что Миле Йович уже 30 , а Анютке 18 ,а не наоборот)))
Мастер класс показала Мила Йович нашей Анютке.... Такое ощущение,что Миле Йович уже 30 , а Анютке 18 ,а не наоборот)))
Как будто Анюта - теннисисстка из первой десятки. Нашли чем гордиться.
Как будто Анюта - теннисисстка из первой десятки. Нашли чем гордиться.
Мила Йовович будущая суперзвезда мирового тенниса,это факт!!!!
Аня к сожалению просто накидывает мячи на Иву
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем