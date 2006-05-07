Наверх

    Юрий Семин: «Если будет серьезное предложение, вполне возможно, что Миранчуки уйдут»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Алексей Миранчук Антон Миранчук Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

    «Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут.

    Алексею здесь комфортно, он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть», – сказал Семин в эфире передачи «После футбола» на «Матч ТВ».

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться