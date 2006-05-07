Юрий Семин: «Если будет серьезное предложение, вполне возможно, что Миранчуки уйдут»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о будущем полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

«Если будет серьезное предложение, если это будет большой клуб, то вполне возможно, что Миранчуки уйдут. Но это решение принимает сам игрок. Если игрок захочет уйти, то всегда уйдет. Если нет хорошего предложения, значит, от добра добра не ищут.

Алексею здесь комфортно, он играет в свое удовольствие, главное – растет. У него еще много недостатков, которые он должен закрыть», – сказал Семин в эфире передачи «После футбола» на .

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально