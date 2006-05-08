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    Кубок Стэнли. «Вашингтон» вышел в финал Восточной конференции и сыграет с «Тампой»

    Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

    «Вашингтон» победил «Питтсбург» (2:1 ОТ) в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли и выиграл серию (4-2).

    «Кэпиталс» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с «Тампой».

    В двух предыдущих розыгрышах плей-офф «Вашингтон» уступал «Питтсбургу», будущему обладателю Кубка Стэнли, во втором раунде.

    «Вашингтон» вышел в финал Востока в третий раз в истории, ранее – в 1990 и 1998 годах. В последнем случае «Кэпс» дошли до финала Кубка Стэнли, где проиграли «Детройту» (0-4).

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