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    Геркус о нецензурной кричалке Баринова: «Парень молодой, зашел за буйки. Но это не значит, что не надо троллить соперника»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Дмитрий Баринов Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Баринова, который во время празднования победы в чемпионате России вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес «Спартака».

    21-летний хавбек извинился за это. РФС рассмотрит нецензурные высказывания Баринова, если получит жалобы.

    «Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан.

    Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против.

    Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться», – сказал Геркус.

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