Геркус о нецензурной кричалке Баринова: «Парень молодой, зашел за буйки. Но это не значит, что не надо троллить соперника»

Президент ива» Илья Геркус прокомментировал поведение полузащитника , который во время празднования победы в чемпионате России вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес «Спартака».

21-летний хавбек извинился за это. РФС рассмотрит нецензурные высказывания Баринова, если получит жалобы.

«Бывают такие эксцессы. Это не очень красиво, тут я согласен с его собственной оценкой. Понятно, что парень молодой, он зашел за буйки. Но он извинился, и думаю, что инцидент исчерпан.

Повторюсь, это некрасиво, и я такие истории не приветствую. Надо относиться к сопернику чуть-чуть веселее. Это не значит, что не надо троллить, потому что троллить нужно, это часть любого шоу. Но переходить в такую плоскость… Я всегда был против.

Я застал те счастливые времена, когда таких кричалок не было, и считаю, что мы можем в них вернуться», – сказал Геркус.

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