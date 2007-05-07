Месси сказал судье в перерыве класико: «Ты дерьмо. Всегда одно и то же. Тебе не нужно отдавать им эту игру»

Нападающий «Барселоны» Лионль Месси на повышенных тонах общался с главным судьей в перерыве матча примеры с (2:2).

Капитан мадридцев Серхио Рамос после игры рассказал, что Месси надавил на арбитра Алехандро Эрнандеса.

Испанская радиостанция Onda Cero привела слова аргентинца, обращенные к судье.

«Ты дерьмо, дерьмо. Всегда одно и то же. Ты дерьмо. Мы выиграли Ла Лигу, вот и все. Тебе не нужно отдавать им эту игру. Это просто дерьмище», – сказал Месси.

Арбитр ничего не ответил и опустил голову, сообщают свидетели.

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