Евгения Медведева: «Я буду выступать за Россию, тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева официально объявила о прекращении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе и переходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Прежде всего, хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться.

Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне.

Как вы знаете, после Олимпиады 8-го марта я летала в Германию для медицинского обследования. И мне было настоятельно рекомендовано воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок.

Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Помню, как я пришла совсем маленькой. Да, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо – подгоняли. Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь. На катке «Хрустальный» прошло мое детство, я буду с благодарностью вспоминать время тяжелой, но плодотворной работы.

Также желаю всем ребятам из группы Этери Георгиевны, огромнейшего здоровья, терпения, трудолюбия и спортивного долголетия, ведь все мы сейчас знаем, какими огромными, семимильными шагами двигается вперёд наш всеми любимый спорт, фигурное катание.

Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать», – цитирует сайт Федерации фигурного катания России слова Медведевой.