Семин хочет пригласить в «Локомотив» двух форвардов сборной Перу

интересуется двумя форвардами сборной Перу – Раулем Руидиасом и Эдисоном Флоресом.

Главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал, что следит за игрой перуанских футболистов. В уже играет хавбек сборной Перу Джефферсон Фарфан.

«Я бы хотел видеть в команде Руидиаса и Флореса, потому что я слежу за сборной Перу и знаю, какие там хорошие игроки. Потому они и вышли на ЧМ-2018.

Хотел бы взять и , но он несколько дороговат для нас», – сказал Семин в интервью Líbero.

23-летний Эдисон Флорес два сезона выступает за датский .Об интересе «Локомотива» к этому вингеру впервые стало известно в декабре 2017 года.

27-летний Рауль Руидиас – игрок мексиканской «Морелии».