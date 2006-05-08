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    Семин хочет пригласить в «Локомотив» двух форвардов сборной Перу

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    «Локомотив» интересуется двумя форвардами сборной Перу – Раулем Руидиасом и Эдисоном Флоресом.

    Главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал, что следит за игрой перуанских футболистов. В «Локомотиве» уже играет хавбек сборной Перу Джефферсон Фарфан.

    «Я бы хотел видеть в команде Руидиаса и Флореса, потому что я слежу за сборной Перу и знаю, какие там хорошие игроки. Потому они и вышли на ЧМ-2018.

    Хотел бы взять и Хосе Паоло Герреро, но он несколько дороговат для нас», – сказал Семин в интервью Líbero.

    23-летний Эдисон Флорес два сезона выступает за датский «Ольборг».Об интересе «Локомотива» к этому вингеру впервые стало известно в декабре 2017 года.

    27-летний Рауль Руидиас – игрок мексиканской «Морелии».

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