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    Илья Геркус: «Интереса у «Зенита» к моей скромной персоне нет. Слухи эти уже надоели»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Геркус Футбол

    Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слухи о возвращении в «Зенит».

    «Слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой.

    На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать.

    Будущее связываю с «Локомотивом», и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», – сказал Геркус.

    «Геркус – гей, как вся движуха. Юрий Палыч, уважуха». Перф «Зенита» на матче с «Локо»

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