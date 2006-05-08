Илья Геркус: «Интереса у «Зенита» к моей скромной персоне нет. Слухи эти уже надоели»

Президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слухи о возвращении в .



«Слышу эти слухи. Когда тебя отправляют в заслуженный клуб, это в какой-то степени льстит. К тому же этот клуб мне не чужой.

На практике этого интереса к моей скромной персоне нет. Да и слухи эти уже надоели. Их уже очень много, и они начинают докучать.

Будущее связываю с , и обсуждать гипотетические шансы считаю некорректным по отношению к клубам», – сказал Геркус.

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