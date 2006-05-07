Полузащитник Андрес Иньеста, по окончании сезона покидающий «Барселону», вероятно, продолжит карьеру в Азии.

Ранее сообщалось, что «Чунцин Лифань» предлагает Иньесте 81 миллион евро за 3 года и готов купить его вина еще на 36 миллионов.

Однако сегодня китайский клуб выступил с официальным заявлением: «Мы будем коммерческими партнерами с Иньестой, но он не присоединится к нам как к игрок».

У 33-летнего хавбека есть и другие предложения в Китае, но Catalunya Ràdio также связывает Иньесту с переходом в японский «Виссел Кобе».

Владельцем этого клуба является Хироши Микитани, генеральный директор компании Rakuten, титульного спонсора «Барселоны».

Иньеста заплакал на прощальной пресс-конференции