Брайан Орсер: «Цель Медведевой – победа на Олимпиаде. Хотим, чтобы все это знали»

Канадский тренер Брайан Орсер прокомментировал переход в свою группу россиянки Евгении Медведевой.

Медведева написала Орсеру о своем намерении сменить тренера 2 апреля. 22 апреля тренер встретился со спортсменкой и ее мамой в Сеуле.

Меньше чем за месяц до этого, 5 марта, Медведева отрицала слухи об уходе от Тутберидзе.

«Когда она мне написала, я был в полном шоке. Я даже созвонился со своим помощником и сказал ему: «Ты не поверишь!»

Медведева сказала мне, что хочет измениться. Но не сообщила, почему. Я сразу очень сильно зауважал ее, как только она сказала: «Я не хочу говорить ничего плохого про моих нынешних тренеров».

Главное, что ей сейчас нужно – собственный голос в фигурном катании. Мы уже обсуждали музыку для программ и направления, в которых хотим идти. Такой роскоши у нее раньше не было. А было так: «Вот под эту музыку ты будешь кататься. А вот порядок твоих вращений, а тут – твои позы».

Медведева сказала мне, что хочет выиграть Олимпиаду. Я ответил: «Всегда держи это в голове, но это не значит, что мы должны выиграть все чемпионаты на пути к этому». Это важное послание для всех, кто хочет знать цели Медведевой. Хочу, чтобы все это знали. Именно на это будут направлены наши усилия.

Я сказал, что первым делом ей нужны такие программы, которые позволят ей оставаться здоровой. Медведева хочет заново себя открыть. Несмотря на то, что у нее уже много титулов, я чувствую, что это только верхушка айсберга. Мы еще многого можем с ней достичь.

Что касается ее неправильного исполнения тройного лутца, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить это. Я уже думаю над этим. Я думаю, что с Медведевой придется нелегко, но она открыта для всего. Она готова к изменениям.

Это будет непросто. Группа Тутберидзе знает ее намного лучше меня. Так что нам придется очень много общаться. Но здорово, что Медведева пролетела полмира, чтобы приехать ко мне», – рассказал Орсер.

Новый тренер Медведевой – гей. И к нему уже уходили от Тутберидзе