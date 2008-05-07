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    Брайан Орсер: «Цель Медведевой – победа на Олимпиаде. Хотим, чтобы все это знали»

    Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Канадский тренер Брайан Орсер прокомментировал переход в свою группу россиянки Евгении Медведевой.

    Медведева написала Орсеру о своем намерении сменить тренера 2 апреля. 22 апреля тренер встретился со спортсменкой и ее мамой в Сеуле.

    Меньше чем за месяц до этого, 5 марта, Медведева отрицала слухи об уходе от Тутберидзе.

    «Когда она мне написала, я был в полном шоке. Я даже созвонился со своим помощником и сказал ему: «Ты не поверишь!»

    Медведева сказала мне, что хочет измениться. Но не сообщила, почему. Я сразу очень сильно зауважал ее, как только она сказала: «Я не хочу говорить ничего плохого про моих нынешних тренеров».

    Главное, что ей сейчас нужно – собственный голос в фигурном катании. Мы уже обсуждали музыку для программ и направления, в которых хотим идти. Такой роскоши у нее раньше не было. А было так: «Вот под эту музыку ты будешь кататься. А вот порядок твоих вращений, а тут – твои позы».

    Медведева сказала мне, что хочет выиграть Олимпиаду. Я ответил: «Всегда держи это в голове, но это не значит, что мы должны выиграть все чемпионаты на пути к этому». Это важное послание для всех, кто хочет знать цели Медведевой. Хочу, чтобы все это знали. Именно на это будут направлены наши усилия.

    Я сказал, что первым делом ей нужны такие программы, которые позволят ей оставаться здоровой. Медведева хочет заново себя открыть. Несмотря на то, что у нее уже много титулов, я чувствую, что это только верхушка айсберга. Мы еще многого можем с ней достичь. 

    Что касается ее неправильного исполнения тройного лутца, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить это. Я уже думаю над этим. Я думаю, что с Медведевой придется нелегко, но она открыта для всего. Она готова к изменениям. 

    Это будет непросто. Группа Тутберидзе знает ее намного лучше меня. Так что нам придется очень много общаться. Но здорово, что Медведева пролетела полмира, чтобы приехать ко мне», – рассказал Орсер.

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    Что ждет Медведеву без Тутберидзе?

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    • Выиграет Олимпиаду-2022 за Россию
      26%
    • Перейдет в другую сборную
      23%
    • Завершит карьеру
      51%

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