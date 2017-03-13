Мария Шарапова: «Мои мемуары выйдут в сентябре»
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о том, что закончила фотосъемки для обложки своей будущей книги.
«Закончила съемки для обложки. Так рада, что вы ее увидите!
Мои мемуары выйдут в сентябре», – написала теннисистка в твиттере.
That’s a wrap! My memoir out this September. 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/0m8S9Ek2QB— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 13 марта 2017 г.
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