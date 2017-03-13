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    Мария Шарапова: «Мои мемуары выйдут в сентябре»

    Теги Мария Шарапова WTA

    Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о том, что закончила фотосъемки для обложки своей будущей книги.

    «Закончила съемки для обложки. Так рада, что вы ее увидите!

    Мои мемуары выйдут в сентябре», – написала теннисистка в твиттере.

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