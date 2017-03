Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о том, что закончила фотосъемки для обложки своей будущей книги.

«Закончила съемки для обложки. Так рада, что вы ее увидите!

Мои мемуары выйдут в сентябре», – написала теннисистка в твиттере.

That’s a wrap! My memoir out this September. 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/0m8S9Ek2QB