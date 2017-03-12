Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки, в субботу вышедшая в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, прокомментировала приглашение Марии Шараповой на турнир в Штутгарте, который начнется, когда ее допинговая дисквалификация еще не истечет.

Напомним, Шарапова имеет право играть турниры начиная со среды 26 апреля. Штутгартский «Премьер» начинается в понедельник 24-го и предоставил россиянке wild card с тем, чтобы она стартовала в среду – последний день, когда на соревнованиях еще играются матчи первого круга. Организаторы Porsche Tennis Grand Prix подчеркивали, что не стали менять расписание турнира ради Шараповой, так что права других игроков этим решением не ущемлены. Ситуация, однако, остается необычной, поскольку Шараповой до среды запрещено даже находиться на территории турнира. Хозяйка кортов Анжелик Кербер уже назвала ситуацию странной.

«Подчеркну сразу, что я согласна с тем, что она [Шарапова] привлекает большой интерес. Ко всему женскому теннису, а не только к одному турниру.

Но вместе с тем я считаю, что это сомнительное решение – разрешать игроку выступать на турнире на неделе, в начале которой он еще дисквалифицирован. И неважно, о каком игроке речь.

Я считаю, что со стороны турнира это неуважение к другим игрокам и к WTA. Но что есть, то есть. Понятно, что правила выкручиваются в разные стороны в зависимости от того, кто и что хочет сделать.

Я верю, что все заслуживают второй шанс, и думаю, что она вернется и будет бороться за свои прежние позиции. Не сомневаюсь, что она будет играть хорошо. Но в то же время мне кажется, что, если тебя поймали на запрещенном препарате, ты должен самостоятельно подниматься с самого низа».

Добавим, глава WTA Стив Саймон на этой неделе заявил, что Ассоциация оставляет решения о wild card для Шараповой на усмотрение турниров.