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    Глава WTA: «Все предельно ясно: Шарапова отбыла наказание – может играть. Мы будем рады ее видеть»

    Теги Мария Шарапова WTA ITF

    Глава WTA Стив Саймон отверг предположения, что турнирные wild card для Марии Шараповой по истечении ее допинговой дисквалификации являются следствием ее звездного статуса и противоречат принципам fair play.

    «Я считаю, все предельно ясно: отбыла наказание – может играть, и мы будем рады ее видеть.

    Марии не делали никаких поблажек. Ей было вынесено строгое наказание; причины всем известны. Мы всего лишь объявили, когда она может снова играть, а wild card выдаются на основании ее заслуг и исключительно по усмотрению организаторов турниров».

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