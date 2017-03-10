Глава WTA Стив Саймон отверг предположения, что турнирные wild card для Марии Шараповой по истечении ее допинговой дисквалификации являются следствием ее звездного статуса и противоречат принципам fair play.

«Я считаю, все предельно ясно: отбыла наказание – может играть, и мы будем рады ее видеть.

Марии не делали никаких поблажек. Ей было вынесено строгое наказание; причины всем известны. Мы всего лишь объявили, когда она может снова играть, а wild card выдаются на основании ее заслуг и исключительно по усмотрению организаторов турниров».